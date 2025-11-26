Il Questore Agricola al Nola Business Park

- pubblicità -

“Il Nola Business Park, per concentrazione di imprese, per i servizi che offre, incluso safety e security, rappresenta un fiore all’occhiello per la nostra regione che va valorizzato e preservato, attraverso una co novembre 2025 – stante attività di controllo e prevenzione”.

Lo ha detto oggi il Questore di Napoli, Maurizio Agricola, nel corso della visita al Nola Business Park (CIS – Interporto di Nola), incontrando l’amministratore delegato, Claudio Ricci, ed il Presidente del CIS, Andrea Miranda.

La visita è stata l’occasione per un confronto sui temi della sicurezza e della legalità. In particolare, al Questore di Napoli dal suo amico di vecchia data, Sergio Sellitto, Security Manager del Nola Business Park, è stata mostrata la Control Room di CIS e di Interporto Campano con a bordo oltre 500 telecamere e 60 lettori di targa per il controllo del territorio nel suo complesso. Erano presenti anche Brunella Marziani, portavoce del Questore, e Giovanna Salerno, Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato di Nola.