Il segreto della crescita? Farsi da parte, parola di Manuel Rolla

In un’epoca in cui molti imprenditori si sentono prigionieri della propria azienda, costretti a correre senza sosta per tenere tutto sotto controllo, Manuel Rolla propone una visione radicalmente diversa: il Business Autonomo. Con un percorso che spazia dal retail internazionale al business coaching, Rolla ha trasformato la sua esperienza in un metodo che aiuta gli imprenditori a liberarsi dall’operatività quotidiana, a rendersi meno indispensabili e a costruire imprese realmente scalabili. In questa intervista ci racconta come è nato il suo approccio, gli errori più comuni che osserva nelle aziende e i passi concreti per diventare imprenditori liberi, non semplici esecutori.

1. Manuel, il tuo concetto centrale è “Business Autonomo”. Puoi spiegarci, con parole semplici, cosa significa per un imprenditore avere un’azienda veramente autonoma e perché, secondo te, è l’obiettivo più importante a cui ambire oggi?



Per un imprenditore avere un’azienda autonoma significa innanzitutto uscire dall’operatività quotidiana che gli toglie libertà, lucidità e soprattutto — la risorsa più preziosa per un imprenditore di successo — la creatività. Oggi dovrebbe essere l’obiettivo principale, perché se la tua azienda non è autonoma non puoi espanderla, venderla o tramandarla. In poche parole, non puoi realizzare il vero scopo di un’impresa.

2. La tua biografia rivela un percorso ricco e variegato, da Zara all’immobiliare, fino alla consulenza. C’è stato un momento specifico, un’esperienza che ti ha fatto dire: “Ecco il problema che devo risolvere per gli altri imprenditori”? Qual è stata la scintilla che ha dato vita a tutto?



Business Autonomo è sempre stato dentro di me e si è formato esperienza dopo esperienza. Quando lavoravo per Zara non mi rendevo conto che l’organizzazione fosse il vero punto di forza di un’azienda di successo mondiale. Più avanti, grazie all’esperienza assicurativa e a quella da consulente al fianco di commercialisti esperti in risanamento aziendale, ho capito che un’impresa non può crescere sulla confusione.

L’ho vissuto sulla mia pelle nelle mie prime esperienze imprenditoriali, sacrificando anni, denaro e relazioni. La vera scintilla è arrivata durante il master: aiutando i miei compagni a mettere ordine nei loro progetti, mi sono accorto della mia naturale propensione a farlo. I loro feedback mi spinsero a fondare la mia società di business coaching, con l’obiettivo di aiutare altri imprenditori a crescere e creare veri asset.

3. Spesso gli imprenditori pensano che per crescere debbano lavorare di più. Tu sembri suggerire l’opposto: per scalare devono rendersi meno indispensabili. Come aiuti a superare questa barriera mentale?



C’è una frase che mi piace molto: “Più sei importante e meno la tua azienda ha valore. Meno sei importante e più la tua azienda ha valore.”

Per superare questa barriera bisogna prima lavorare sul mindset dell’imprenditore, sulle convinzioni che lo tengono bloccato. Solo dopo possiamo “installare” Business Autonomo.

4. Il tuo metodo si basa su tre pilastri: Chiarezza, Organizzazione e Coinvolgimento del Team. Se dovessi descrivere il primo passo che un imprenditore confuso e sopraffatto dovrebbe compiere, quale sarebbe e perché?



Il primo passo è la consapevolezza della situazione. Spesso è difficile ammettere di aver bisogno di aiuto, soprattutto per imprenditori già di successo (il mio target). Serve maturità e umiltà nel riconoscere che il vero blocco dell’azienda non è il mercato, né i dipendenti o i clienti, ma loro stessi.

5. Parli di “trasformare aziende dipendenti dal titolare in strutture scalabili”. Puoi farci un esempio concreto?



Un caso emblematico è TAX Pilot, del dott. Giuseppe Troìa.

Quando abbiamo iniziato, l’azienda era caotica: nessuna priorità, ruoli indefiniti, zero visione condivisa. Giuseppe era il punto di riferimento per ogni cosa, lavorava 7 giorni su 7 e teneva tutto in piedi con l’istinto.

Abbiamo lavorato su tre fronti:



Definizione di vision, mission e valori autentici.

Mappatura delle business unit: da un unico blocco confuso a 6 aree distinte.

Protocolli, metriche, responsabilità e nuova struttura organizzativa.