Inaugurato TuttoHotel 2026 alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Alla Mostra d’Oltremare di Napoli ha preso il via la 6° edizione di Tuttohotel che prosegue fino a mercoledi 14 gennaio, nei padiglioni 5 e 6. Organizzato da Ticketlab, Squisito Eventi e D&D group e con l’obiettivo di intercettare le esigenze e dare risposte puntuali e innovative alle imprese di un settore in grande espansione e sviluppo su tutto il territorio nazionale. Patrocinato da Regione Campania, Comune di Napoli, Ordine degli Architetti PPC di Napoli e Provincia e Federalberghi Napoli rappresenta un momento di confronto per gli attori di settore della Campania e del sud Italia, territorio di riferimento specifico per Tuttohotel, nonchè occasione per analizzare lo stato dell’arte in cui opera e le aspettative future.

Intervenendo alla cerimonia di inaugurazione, l’Assessore Regionale al Turismo alla Promozione del Territorio e alla Transizione digitale Vincenzo Maraio ha dichiarato- “Siamo presenti a Tuttohotel come Regione in sinergia con il Comune e con le altre amministrazioni per valorizzare il rapporto con chi rappresenta l’interfaccia del territorio e della destinazione. Gli albergatori e gli operatori del ricettivo, fondamentali nell’offerta che vogliamo costruire e innovare, sono il primo punto di contatto con il turista che arriva in Campania e se vogliamo essere competitivi c’è bisogno di investire sulla competitività, sul merito e sulle competenze. Grazie agli operatori che lavorano sul territorio, partiamo da una capacità di promozione turistica molto forte e siamo qui perché la Campania deve fare sinergia con il privato e incentivare quel patrimonio diffuso di posti letto e operatori che li governano un investimento di valorizzazione che deve intraprendere la regione Campania.- e ha continuato– Stiamo vivendo un momento nel quale l’innovazione digitale cambia l’offerta, la domanda e l’esigenza del turista. La Campania sta facendo un lavoro importante sul turismo. Oggi c’è bisogno di coltivare quel lavoro creando opportunità perchè tutta la destinazione Campana possa godere del beneficio e tornare ad essere l’impresa più importante per lo sviluppo del futuro, attraverso programmazione, destagionalizzazione e soprattutto dare risposte efficaci, coinvolgendo le aree interne e valorizzando quell’unicum e straordinario che la regione Campania rappresenta”.

Al taglio del nastro della sesta edizione di Tuttohotel erano presenti Vincenzo Maraio – Assessore al Turismo, promozione del territorio, transizione digitale Regione Campania, Teresa Armato – Assessore al Turismo e alle attività produttive Comune di Napoli, Tonio Alterio- Vicepresidente Federalberghi Napoli, Luca De Siero – Consigliere Nazionale Italgrob Federazione nazionale distributori Food &Beverage Ho.re.ca., Remo Minopoli – Presidente Mostra d’Oltremare, Maria Caputo – Consigliere delegato Mostra D’Oltremare, Raffaele Biglietto – Ideatore e Direttore Tuttohotel.

“Tuttohotel cresce insieme al mercato, e si presenta con una community sempre più ampia, in due padiglioni, con nuovi espositori e brand. – Commenta Raffaele Biglietto, ideatore e direttore della manifestazione- Un traguardo ed una responsabilità, dove il concept scelto quest’anno Tailor made ospitality:ospitalita su misura la dice lunga sul nostro punto di vista, attento e di qualità, dove tutto nasce dalla personalizzazione reale, l’identita dei luoghi come vantaggio competitivo, e l’obiettivo di destagionalizzare attraverso esperienze sempre uniche. Con Tuttohotel siamo convinti di aiutsre e dare il nostro contributo agli operatori in questo difficile ma entusiasmante percorso di qualità.”