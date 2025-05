Infiniti Mondi, premiate le prime startup

- pubblicità -

Nell’ambito del progetto “Infiniti Mondi – Casa delle Tecnologie Emergenti di Napoli”, promosso dal Comune di Napoli e finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all’interno del bando Casa delle Tecnologie Emergenti per il supporto alle tecnologie 5G, lunedì scorso – 5 maggio – presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si è tenuto l’evento conclusivo del secondo ciclo del Programma di Incubazione, con la pitch competition delle startup partecipanti e la premiazione di quelle che hanno partecipato al primo e al secondo ciclo del percorso.

L’appuntamento è stato un’importante occasione per valorizzare i risultati conseguiti dal programma, che ha sostenuto numerose realtà imprenditoriali emergenti impegnate nei settori del Metaverso, Web 3.0, Gaming, Digital Storytelling, Quantum Computing e 5G, con particolare attenzione al mondo delle Industrie Culturali e Creative. L’intero progetto si inserisce in una visione strategica di sviluppo urbano e territoriale basata sull’innovazione, sull’inclusione e sul trasferimento tecnologico.

Il Programma di Incubazione della CTE Napoli è coordinato dal partner SPICI S.r.l., con il supporto operativo della Fabbrica Italiana dell’Innovazione, e coinvolge un qualificato partenariato formato da università, centri di ricerca e imprese innovative di rilevanza nazionale. Il percorso si è distinto per la capacità di accompagnare le startup in una fase cruciale della loro crescita, offrendo strumenti concreti per consolidare progetti imprenditoriali ad alto potenziale.

All’incontro hanno preso parte la Capo di Gabinetto del Comune, Maria Grazia Falciatore, il presidente di SPICI S.r.l., Vincenzo Lipardi, e il direttore Generale del Meditech Competence Center, Angelo Giuliana. Mariangela Contursi, direttore generale di SPICI S.r.l., ha presentato i risultati del primo ciclo mentre Clara Amadigi, project manager del programma e della Fabbrica Italiana dell’Innovazione ha condotto la pitch competition con la presentazione dei progetti delle startup del secondo ciclo. Le proposte imprenditoriali sono state esaminate da una giuria multidisciplinare, espressione del mondo accademico, economico e culturale, che ha decretato le startup più innovative e strategiche.

“Con il progetto ‘Infiniti Mondi’, Napoli riafferma il proprio ruolo di città dell’innovazione e della cultura – ha dichiarato la Capo di Gabinetto, Maria Grazia Falciatore -. La sinergia tra istituzioni, università e impresa rappresenta un modello virtuoso che promuove sviluppo sostenibile, occupazione giovanile e valorizzazione dei talenti. Questo evento è la dimostrazione concreta dell’impegno dell’amministrazione comunale nel costruire un ecosistema inclusivo e competitivo, capace di guardare con fiducia al futuro”.

Nell’ambito del progetto Infiniti Mondi, il Comune di Napoli è capofila di un partenariato che comprende le Università di Napoli Federico II e L’Orientale, l’Accademia di Belle Arti di Napoli, il Centro d’innovazione digitale Cefriel del Politecnico di Milano, i centri di ricerca e innovazione MedITech 4.0, CNR – Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale e CeRICT Scarl, e imprese innovative come Tim, Spici e One More Pictures.