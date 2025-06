Innovation Village Award 2025, al via la call

- pubblicità -

È aperta la call di Innovation Village Award 2025, il primo contest del Centro Sud Italia che premia l’innovazione sostenibile, valorizzando i progetti che portano innovazioni per lo sviluppo sostenibile in ambito economico, sociale e ambientale.

Istituito e sostenuto da Knowledge for Business, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) e Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea), con Optima Italia nel ruolo di main sponsor, IV Award mette in palio circa 20 premi tra contributi in denaro e servizi messi a disposizione da imprese, enti e associazioni.

La call è stata lanciata il 29 e 30 maggio a Villa Doria d’Angri, nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso dall’ASviS, in occasione della decima edizione di Innovation Village, l’appuntamento che per il decimo anno consecutivo ha connesso imprese, startup, enti di ricerca e istituzioni per promuovere il confronto e la collaborazione su tecnologie innovative, energia e sviluppo economico sostenibile.

La prima sfida per gli innovatori è presentare il proprio progetto e qualificarsi tra i finalisti. La call è aperta fino al 31 luglio per candidare il proprio progetto: una tecnologia, un prodotto o una soluzione già sul mercato, o almeno testata a livello di prototipo o pilot, sviluppata negli ultimi due anni e che rientri in uno degli 8 ambiti di innovazione. Solo i migliori 24 progetti supereranno le selezioni e potranno partecipare alla finalissima, che si terrà a Napoli nell’autunno del 2025.

In palio numerosi premi messi a disposizione insieme ai partner, con l’obiettivo di valorizzare le esperienze di innovazione in grado di apportare un contributo per il raggiungimento dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 dell’ONU.

“Biotecnologie, educazione digitale, mobilità sostenibile, robotica, agritech, Intelligenza artificiale sono solo alcuni dei temi che rientrano tra gli 8 ambiti di innovazione ammessi al contest, che quest’anno, giunto alla settima edizione, sarà strutturato come una vera e propria competizione sportiva”, afferma Andrea Canonico, direttore di Innovation Village Award. “Innovatori, professionisti, maker e ricercatori di sfideranno in un’avvincente gara ad eliminazione a suon di pitch e presentazioni, al termine della quale sarà conferito l’Innovation Village Award: un premio in denaro di 5000 euro al miglior progetto di innovazione sostenibile. Ma Innovation Village Award non è solo una gara. È anche un momento di condivisione, aperto al networking, all’aggiornamento, allo scambio di esperienze sulle sfide di oggi e sul futuro dell’innovazione sostenibile”.

I premi dell’edizione 2025 toccano numerosissimi ambiti: sistemi innovativi di stoccaggio dell’energia per le città intelligenti con Optima Italia; nuovi materiali e materiali avanzati con Materias; cultura e creatività con Meditech; smart city con EAV (Ente Autonomo Volturno); nuove applicazioni per il packaging alimentare con Flex Packaging; l’ambiente con ABC (Acqua Bene Comune) Napoli; tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale con Bugnion; Space Economy con DAC (Distretto Aerospaziale Della Campania); superamento del gap di genere con Associazione Donne 4.0; servizi innovativi e tecnologici con Atlas; l’healthcare con EIT Health. Previste anche le menzioni Innovup, Sellalab, Enea e 012factory. I 24 progetti finalisti parteciperanno alla Pitch Session che inaugurerà il Virtual Brokerage Event 2025, organizzato da Enea EEN e Bridgeconomies in collaborazione con partner nazionali e internazionali della rete Enterprise Europe Network.