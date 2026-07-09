Innovation Village Award, c’è tempo fino al 30

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Oltre 1200 candidature raccolte nelle prime sette edizioni. Prodotti, tecnologie e soluzioni già testate sul mercato o validate a livello di prototipo, arrivate da tutta Italia e orientate alla sostenibilità, alla crescita dei territori e alla transizione dei sistemi produttivi.

Innovation Village Award entra nell’ottava edizione con questo patrimonio di progetti e competenze.

Il termine ultimo per inviare le candidature per l’edizione 2026 è fissato al 30 luglio. La call è rivolta a innovatori, ricercatori, startup, spin-off, PMI, imprese sociali, associazioni, fondazioni e professionisti che abbiano sviluppato soluzioni capaci di contribuire al raggiungimento dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda Onu 2030.

“Le 1200 candidature giunte nei primi sette anni – sottolinea Andrea Canonico, direttore dell’Innovation Village Award – raccontano la vitalità dell’ecosistema italiano dell’innovazione legato alla sostenibilità. Non parliamo di idee astratte, ma di progetti che nascono nei laboratori, nelle imprese, nelle università e nei territori, e che cercano occasioni concrete per crescere, incontrare partner, consolidare il proprio percorso e arrivare al mercato”.

Valutazione dei progetti

I progetti saranno valutati da otto giurie tecniche, una per ciascun ambito di innovazione. A fine settembre sarà pubblicata la graduatoria dei 24 finalisti, tre per ogni ambito, che parteciperanno alle Finals in programma nel novembre 2026 a Napoli. Il format della giornata conclusiva resterà quello ispirato alla gamification: durante le Finals i progetti saranno presentati attraverso pitch brevi davanti a giurie, partner e stakeholder dell’innovazione. Gli otto vincitori di ambito accederanno poi al Torneo Optima Italia, con quarti, semifinali e finale, fino alla proclamazione del vincitore assoluto dell’edizione 2026.

Premio 5.000€

In palio l’Innovation Village Award 2026 da 5.000 euro, riservato al miglior progetto dell’edizione, insieme ai premi speciali promossi dai partner del premio finora definiti: Atlas – Associazione di categoria di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, Bosch Engineering, Bugnion, Dac – Distretto Aerospaziale della Campania, Associazione Donne 4.0, ENEA – Enterprice Europa Network, Flex Packaging, Guerri Group e Meditech Competence Center.

I finalisti saranno inoltre coinvolti in un percorso di coaching e training online, con esperti di creazione d’impresa, finanza, comunicazione e sport, per preparare la fase conclusiva del premio.

Annamaria Capodanno

“L’Innovation Village Award è diventato negli anni un osservatorio concreto sull’innovazione che nasce in Italia – evidenzia Annamaria Capodanno, direttrice di Innovation Village –. A novembre Napoli e la Campania torneranno ad accogliere innovatori provenienti da tutto il Paese, confermando un ruolo sempre più riconosciuto nelle traiettorie nazionali dell’innovazione sostenibile. Questo percorso è possibile grazie alla qualità dei progetti, alla partecipazione dell’ecosistema e al contributo dei partner che ogni anno sostengono il premio e ne rafforzano il valore”.

Partnership

Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA – Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile. Optima Italia è main sponsor, Tec-Up co-organizzatore. Si svolge con la collaborazione di Start Cup Campania, Lazio e Puglia e nell’ambito di Road to PNI, programma di eventi e iniziative che porterà alla finale del PNI Cube a Bari a Dicembre 2026

La partecipazione è gratuita, maggiori info sul sito ufficiale della manifestazione: https://innovationvillage.it/innovation-village-award-2026/