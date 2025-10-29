Innovation Village Award, vince una startup emiliana

- pubblicità -

Supercondensatori modellabili di nuova generazione per la transizione energetica, il progetto a cura della startup Novac di Matteo Bertocchi e Alessandro Fabbri (Emilia-Romagna) ha vinto l’edizione 2025 di Innovation Village Award, che si è svolta presso l’Auditorium Porta del Parco di Napoli.

Si tratta di supercondensatori di nuova generazione in formato pouch leggeri, compatti e sicuri che garantiscono alta densità di potenza, ricarica ultrarapida e lunga durata anche a temperature fino a 120 gradi, aprendo la strada a nuove applicazioni in ambito aerospaziale e smart mobility.

“Realizziamo supercondensatori, sistemi di accumulo simili alle batterie ma molto più potenti: servono a dare un boost in settori come automotive, aerospace, marittimo e industriale”, afferma Matteo Bertocchi. “La nostra innovazione sta nel portare sul mercato una tecnologia ancora di nicchia, priva di terre rare come litio, manganese e cobalto, con una vita utile più lunga e maggiore sostenibilità. Il team è composto da 14 persone con competenze in scienza dei materiali, elettrochimica, elettronica e meccanica. Sviluppiamo internamente le celle e curiamo l’integrazione della tecnologia nei diversi ambiti industriali. È stata una giornata intensa ma emozionante: il format a più fasi ci ha spinto a riflettere in profondità sul progetto, rendendo la vittoria ancora più gratificante”.

Al secondo posto, sconfitto nella finale di un format che si è ispirato alla formula dei tornei sportivi, con sfide a eliminazione diretta che hanno messo alla prova la creatività dei partecipanti, si è classificato Lumina con gli strumenti fotoattivi avanzati per il controllo della funzione e disfunzione cellulare e mitocondriale.

Sul palco dell’IV Award 2025 a Bagnoli si sono alternati i migliori 24 progetti di quest’anno, scelti tra le circa 200 candidature provenienti da innovatori di tutta Italia. I finalisti sono stati votati dalla giuria presente in platea, che ha riunito oltre 150 figure di spicco dell’innovazione, del giornalismo, delle istituzioni e del mondo accademico. Il premio è istituito e sostenuto da Knowledge for Business, ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile ed ENEA, vede Optima Italia come main sponsor, con il supporto di numerosi altri partner. Ha il patrocinio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Comune di Napoli e PNI Cube.

Dichiarazioni.

Annamaria Capodanno, direttrice Innovation Village: “Napoli si conferma capitale italiana dell’innovazione con candidature al premio provenienti da 17 regioni. Negli ultimi anni la città è diventata un punto di riferimento per le startup giovanili e per l’ecosistema innovativo. Servono però strumenti stabili di sostegno: la Regione Campania ha già avviato diversi bandi per favorire la nascita e la crescita delle imprese, ma resta decisivo il confronto con il mercato. Il premio punta proprio a questo, mettendo in contatto i migliori progetti con imprese, investitori e stakeholder per favorirne lo sviluppo”.

Andrea Canonico, direttore Innovation Village Award: “Il premio cresce nella qualità dei progetti, nel numero di partner che decidono di sostenere l’innovazione sostenibile e dare alle startup la possibilità di trovare un supporto affidabile dal punto di vista tecnico e commerciale. Siamo contenti di questa giornata che chiude l’edizione 2025 ma che di fatto apre una fase di networking che sarà molto intensa per gli innovatori”.

Valeria Fascione, assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup, Regione Campania: “Evento con un partenariato consolidato e progetti da ogni parte d’Italia. I protagonisti sono gli innovatori e i progetti che puntano sempre più su prodotti e soluzioni molto vicine al mercato, mi fa piacere sottolineare che i temi del digitale, della sostenibilità e della bioeconomia siano sempre prioritarie”.

Marco Realfonzo, amministratore delegato di Optima Italia: “Siamo orgogliosi di essere sponsor di Innovation Village per il quinto anno consecutivo, una collaborazione che negli anni si è fatta sempre più stretta e che testimonia il nostro impegno nel promuovere un modello di sviluppo fondato sulla sinergia tra tecnologia, persone e territorio. Per noi di Optima, innovare significa mettere la tecnologia al servizio della comunità, con una visione che guarda al futuro ma parte dalle persone”.

Tutti i premi.

I premi dell’edizione 2025 di Innovation Village Award hanno compreso riconoscimenti in denaro e servizi, destinati a supportare i progetti innovativi nei settori della sostenibilità, tecnologia e sviluppo sociale, e offrono sia risorse finanziarie che servizi specializzati per l’accelerazione e lo sviluppo delle idee.

Ecco l’elenco completo:

Premio “Optima Italia”: Soleidon.

Premio “Materias”: Alice.

Premio “Meditech”: Sephirot.

Premio “EAV – Ente Autonomo Volturno”: Car.

Premio “Flex Packaging”: Etichette intelligenti a base di cellulosa batterica.

Premio “ABC Acqua Bene Comune Napoli”: Digital Twin.

Premio “Bugnion”: Angelo .

. Premio “DAC – Distretto Aerospaziale della Campania”: Solar Cube.

Premio “EIT Health”: Onebra.

Premio “Enterprise Europe Network”: tutti i 24 progetti finalisti.

Premio “Associazione Donne 4.0”: Onebra, Miktòs, Clearchain.

Premio “ATLAS (Associazione di categoria di Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici)”: Solarcube.

Premio “Bosch Engineering”: Novac.

Premio “Invitalia Startup Innovativa Sostenibile”: Risorsa.

Premio “Invitalia Startup Femminile”: Onebra.

Premio “ASviS – Festival dello Sviluppo Sostenibile”: gli 8 finalisti di ambito.

Premio “RDR S.p.A.”: Soleidon.

Assegnate anche le menzioni “Sellalab”, “InnovUp”, “ENEA”, “012factory” e “Rassegna Business”.