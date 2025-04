Innovaway si espande negli States

- pubblicità -

Innovaway, azienda leader nei servizi ICT e nella digital transformation, con base a Napoli e una solida presenza in Europa, annuncia ufficialmente la sua espansione negli Stati Uniti. Con un nuovo hub operativo a Philadelphia, l’azienda porta sul mercato americano soluzioni tecnologiche personalizzate e su misura, integrando competenze e modelli operativi globali con la flessibilità dell’offerta di servizi a livello locale. Il battesimo della nuova sede è avvenuto ieri presso l’Italian Trade Agency di New York con l’evento “Innovaway. Your Trusted Digital Partner. Now in the USA”.



L’ingresso nel mercato USA avviene in un momento cruciale per le imprese, chiamate a modernizzare i propri ecosistemi tecnologici combinando innovazione, velocità e sostenibilità. Si tratta di un passo strategico per Innovaway, che si propone come partner di organizzazioni pubbliche e private per supportarle nei processi di innovazione, efficientamento operativo e crescita sostenibile in un contesto competitivo sempre più orientato al digitale. Tra gli elementi chiave dell’approccio Innovaway nel nuovo mercato spiccano alleanze con leader tecnologici americani e programmi strutturati per lo sviluppo e l’integrazione delle competenze locali.



“Quella negli Stati Uniti non è soltanto un’espansione territoriale, ma un impegno concreto a generare valore per i nostri clienti in uno dei mercati più dinamici e innovativi del mondo – ha dichiarato Antonio Giacomini, CEO di Innovaway -. Portiamo una solida tradizione nella risoluzione di sfide complesse grazie all’offerta di soluzioni ICT calibrate su misura, pronte a supportare la crescita dei nostri clienti”.