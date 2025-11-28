Intertek Caleb Brett inaugura un nuovo laboratorio a Napoli

- pubblicità -

Intertek, leader globale nei servizi di Total Quality Assurance (TQA), è orgogliosa di

annunciare l’apertura di un nuovo laboratorio Intertek Caleb Brett a Napoli, Italia, consolidando ulteriormente la propria presenza in questa importante area.

Il nuovo laboratorio risponde alla crescente domanda di servizi di analisi affidabili e di alta qualità nel settore del petrolio greggio, dei combustibili raffinati e dei biocarburanti emergenti. Situato in posizione strategica tra il Nord Italia e le principali isole, il

laboratorio di Napoli offre tempi di risposta rapidi, riduzione dei costi logistici e supporto tecnico locale dedicato.

La vicinanza ai porti principali e i collegamenti logistici efficienti in tutto il paese consentono una rapida consegna dei campioni: in pochi minuti per i clienti locali e in 12-24 ore a livello nazionale.

Con una superficie di 400 m² il nuovo laboratorio all’avanguardia consente agli esperti TQA di Intertek di eseguire un’ampia gamma di test su petrolio greggio, distillati del petrolio, biocarburanti e oli vegetali.

Le capacità del laboratorio includono test completi per gasolio, specifiche ISO 8217 per combustibili bunker, EN 14214 per biocarburanti, analisi della benzina, parametri

chiave per oli vegetali e test batteriologici su idrocarburi.

Questa nuova sede è inoltre dotata del sistema Interpret Near Infrared (NIR) di Intertek, che consente la rapida scansione e caratterizzazione del petrolio greggio attraverso uno dei database più estesi del settore, fornendo ai clienti risultati rapidi e accurati per ottimizzare le loro operazioni.

Stefano Braghiroli, Direttore Generale di Intertek Caleb Brett Italia e Malta, ha dichiarato: “Per i nostri clienti italiani, questa nuova struttura rappresenta un punto di svolta. Grazie alla tecnologia avanzata, agli esperti locali qualificati e alla logistica rapida da Napoli, siamo in grado di fornire risultati rapidi e precisi, offrendo supporto di alta qualità ai nostri clienti, su cui possono fare affidamento per mantenere il regolare svolgimento delle loro operazioni“.

Yannick Garcia, Direttore regionale – Caleb Brett, Sud Europa, ha aggiunto:” L’apertura del nostro laboratorio di Napoli è un investimento strategico fondamentale per Intertek in sud Europa.

La sua posizione centrale in Italia rafforza la nostra rete regionale, migliora l’efficienza dei servizi nel Mediterraneo e sostiene la nostra crescita a lungo termine nei mercati dell’energia tradizionale e rinnovabile”.

Dal 1885, Intertek Caleb Brett offre servizi globali di testing, ispezione e certificazione per l’industria petrolifera e chimica. Con un’ampia rete di laboratori e professionisti in tutto il mondo, Intertek verifica la qualità, la quantità e la conformità normativa dei prodotti lungo tutte le catene di fornitura globali.

Intertek è leader mondiale nei servizi di Total Quality Assurance.

Con una rete di oltre 1.000 laboratori e uffici in più di 100 paesi offre soluzioni innovative

e personalizzate di Assurance, Testing, Ispezioni e Certificazioni per le operazioni e le

filiere produttive dei nostri clienti.

Intertek è un’azienda che ha come obiettivo quello di verificare qualità, sicurezza e

sostenibilità. Forniamo ai nostri clienti soluzioni di quality assurance essenziali e operative

24 ore su 24, 7 giorni su 7, per permettere il corretto funzionamento delle loro attività e

delle relative filiere produttive.

La nostra promessa ai clienti è: l’esperienza di Intertek nella Total Quality Assurance,

fornita con costanza, precisione, rapidità e passione, per consentire ai nostri clienti di

progredire in sicurezza.

intertek.com

intertek.it