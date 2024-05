Intervista al Per. Ind. Massimo Pannullo di MPS Engineering sui “Magazzini Compattabili”

Giornalista: Buongiorno Massimo, grazie per averci dedicato del tempo. Può descriverci brevemente cosa sono i Magazzini Automatici Compattabili e come funzionano?

Per. Ind. Massimo Pannullo: Buongiorno e grazie a voi. I nostri “Magazzini Automatici Compattabili” della serie MaxCompact rappresentano una soluzione semiautomatica per ottimizzare lo spazio di stoccaggio industriale. Si tratta di sistemi composti da scaffalature montate su basi mobili che scorrono su rotaie integrate al pavimento. Gli operatori possono aprire e chiudere i corridoi di accesso utilizzando il software Maxmanager da un totem di comando e controllo oppure utilizzando un tablet collegato tramite wifi, facilitando così le operazioni di prelievo e deposito.

Giornalista: Quali sono i principali vantaggi di questo sistema rispetto alle soluzioni tradizionali?

Per. Ind. Massimo Pannullo: Il principale vantaggio è l’ottimizzazione dello spazio. Grazie alla loro configurazione compattabile, i nostri magazzini consentono un risparmio di spazio fino al 40% rispetto ai sistemi tradizionali, aumentando la capacità di stoccaggio di oltre l’90%. Inoltre, sono altamente adattabili a diversi tipi di carico, inclusi pallet, corpi lunghi, bobine, cestoni e rotoli.

Giornalista: Parliamo della flessibilità e della sicurezza. Come vengono garantite?

Per. Ind. Massimo Pannullo: La flessibilità è uno dei punti di forza del nostro sistema. I Magazzini Automatici Compattabili possono essere utilizzati per una vasta gamma di applicazioni, dal magazzino di pallet per prodotti a rotazione medio-bassa allo stoccaggio in ambienti refrigerati, fino a -40°C. La sicurezza è garantita da barriere fotoelettriche e sistemi di arresto immediato in caso di rilevamento di ostacoli, proteggendo sia le merci che gli operatori.

Giornalista: Quanto è importante l’efficienza energetica in questi sistemi?

Per. Ind. Massimo Pannullo: È fondamentale. La progettazione dei nostri magazzini mira a ridurre i costi energetici, un aspetto particolarmente rilevante in ambienti refrigerati. Inoltre, la struttura dei nostri sistemi è progettata per resistere agli eventi sismici, garantendo durabilità e sicurezza.

Giornalista: Potrebbe spiegarci come funziona il sistema di gestione intelligente dei magazzini?

Per. Ind. Massimo Pannullo: Certamente. La gestione dei nostri Magazzini Automatici Compattabili è affidata a Maxmanager, un software web-based sviluppato internamente. Maxmanager assicura precisione, efficienza e redditività, permettendo di interfacciarsi con i principali ERP gestionali. Questo sistema di gestione delle scorte è progettato per soddisfare le esigenze dei più importanti settori commerciali e industriali.

Giornalista: Quali sono i principali vantaggi economici e operativi per le aziende che adottano questo sistema?

Per. Ind. Massimo Pannullo: I vantaggi sono molteplici. C’è un incremento significativo della capacità di stoccaggio a parità di superficie occupata, una riduzione dei costi energetici, alta accessibilità e selettività dei materiali. Inoltre, il sistema permette il riutilizzo della scaffalatura preesistente e può essere ampliato nel tempo, rendendolo una soluzione altamente scalabile.

Giornalista: Quali settori possono trarre maggiore beneficio dall’utilizzo dei vostri magazzini compattabili?

Per. Ind. Massimo Pannullo: I nostri magazzini sono ideali per diversi settori, tra cui la logistica, l’industria manifatturiera, il settore alimentare, quello chimico e farmaceutico. In generale, qualsiasi azienda che necessiti di ottimizzare il proprio spazio di stoccaggio può trarre grande beneficio dal nostro sistema.

Giornalista: Grazie mille, Massimo, per averci illustrato in dettaglio le caratteristiche e i vantaggi dei Magazzini Automatici Compattabili di MPS Engineering.

Per. Ind. Massimo Pannullo: Grazie a voi per l’opportunità di condividere il nostro lavoro.

