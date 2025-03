Investing Napoli, venerdì 21 alla Stazione Marittima

- pubblicità -

“Investing Napoli” accende di nuovo i riflettori, e lo fa con la sua nona edizione. Il forum dedicato al risparmio, all’investimento e al trading on line organizzato da SoS Trader, società guidata da Pietro Di Lorenzo, torna a Napoli il 21 marzo, in forma totalmente gratuita. L’evento avrà inizio alle 08.45 presso il Centro Congressi della Stazione Marittima di Napoli, Molo Angioino.

Un appuntamento fisso, che in ogni edizione fa segnare un successo di pubblico, così come la tappa del 21 marzo, a Napoli, per la quale si sono già iscritti oltre millecinquecento appassionati del settore finanziario.

“Passano gli anni, le edizioni di Investing, ma non passa mai la voglia delle persone di puntare sulla qualità di Investing”. Così Pietro Di Lorenzo, organizzatore di InvestingRoma, InvestingNapoli e Amministratore Unico di SoS Trader.

“Tornare a Napoli, per la nona volta, è per noi un sintomo di successo e di fiducia che riscontriamo nei tanti iscritti, che anche nella nuova edizione torneranno nella città partenopea e si confronteranno su temi finanziari e non solo”.

L’evento Investing fruibile in maniera gratuita. Per accedere a Investing Napoli sarà necessario registrarsi mediante il link https://investingnapoli.it/iscrizioni/, per ottenere il Qr Code da mostrare al momento dell’ingresso al centro congressi. I visitatori potranno confrontarsi con oltre 60 relatori e prendere parte a circa 40 workshop . Azioni, Obbligazioni, Commodities, Criptovalute, Valute, Etf, Certificates e argomenti di attualità finanziaria sono alcuni dei temi che verranno trattati durante la giornata del Centro Congressi, Molo Angioino.

Questa edizione sarà fortemente incentrata sull’impatto dell’Intelligenza artificiale e come questa tecnologia può essere di supporto all’investitore retail. Una sala sarà dedicata esclusivamente al mondo Bitcoin e delle Criptovalute; con approfondimenti su un mondo tanto affascinante quanto complesso. Altresì verranno forniti consigli e indicazioni, con avole rotonde animate dai migliori esperti che evidenzieranno le opportunità presenti sui mercati in questo particolare momento storico.

La didattica si declinerà in 6 sale didattiche:

Sala Bitcoin Crypto , all’interno della quale i migliori esperti del settore mostreranno rischi e opportunità di questi assets. Riflessioni sulle tendenze attuali e future, quale futuro per il mondo Crypto ci attende?

, all’interno della quale i migliori esperti del settore mostreranno rischi e opportunità di questi assets. Riflessioni sulle tendenze attuali e future, quale futuro per il mondo Crypto ci attende? Trading , all’interno della quale i più famosi trader nazionali opereranno in real time a mercati aperti mostrando le tecniche che ogni giorno utilizzano sui mercati;

, all’interno della quale i più famosi trader nazionali opereranno in real time a mercati aperti mostrando le tecniche che ogni giorno utilizzano sui mercati; Investing , dedicata agli approfondimenti su strumenti finanziari, scenari macro economici, trading system, tecniche di trading discrezionali, costruzioni di portafoglio, finanza comportamentale e metodologie di asset allocation e stock picking;

, dedicata agli approfondimenti su strumenti finanziari, scenari macro economici, trading system, tecniche di trading discrezionali, costruzioni di portafoglio, finanza comportamentale e metodologie di asset allocation e stock picking; Educational , dove si terranno focus di 60 minuti che avranno l’obiettivo di spiegare e approfondire le principali asset class.

, dove si terranno focus di 60 minuti che avranno l’obiettivo di spiegare e approfondire le principali asset class. Focus dedicata a chi è interessato ad approfondimenti su temi specifici

Confermata la sala streaming i cui contenuti possono essere consultati gratuitamente da remoto direttamente sul proprio Pc.

Espositori dell’edizione saranno Unicredit, Societe Generale, WeBank, Directa, Banco BPM, Scalable Capital, TradeView, 8 Eightcap, Vontobel, TOPFX, XM, Key to Trading, A questi si aggiungono molti altri prestigiosi partner.

Tutti i partecipanti al convegno riceveranno l’opportunità di aderire a una serie di promozioni e bonus, oltre che partecipare gratuitamente a Webinar e a sessioni didattiche on line che si terranno dopo l’evento.

Per iscriversi gratuitamente all’evento fisco e online e visionare il programma basta collegarsi al sito web dedicato: https://investingnapoli.it/ o scaricare la App di SosTrader dalla quale sarà possibile scaricare un ticket digitale (Qr Code) per il Fast Track.