Kiton premia l’eccellenza sartoriale, consegnati i diplomi

Martedì 22 luglio, presso la sede Kiton di Arzano, si è tenuta la cerimonia di consegna dei diplomi della Scuola di Alta Sartoria di Kiton, che ha visto protagonisti otto studenti al termine del loro percorso formativo triennale. Un traguardo significativo che segna non solo la conclusione di un percorso di studio, ma anche l’avvio di nuove opportunità professionali nel mondo dell’eccellenza sartoriale.

Alla cerimonia hanno partecipato Maria Giovanna Paone, Presidente di Kiton, insieme a Silverio Paone, Preside della Scuola di Alta Sartoria e Responsabile delle attività produttive, Raffaella Paone, Responsabile delle Risorse Umane, Federico Cozzolino, Vice Preside della Scuola di Alta Sartoria, e Pasquale Pelliccia, Direttore Qualità Produzioni Kiton, entrambi membri della commissione di esame della Scuola.

La cerimonia ha visto anche la presenza del Sindaco di Arzano, Vincenza Aruta, a testimonianza del forte legame tra Kiton e il territorio.

Fondata nel 2000 da Ciro Paone, la Scuola di Alta Sartoria di Kiton è stata concepita con l’obiettivo di trasmettere l’arte sartoriale napoletana alle nuove generazioni. Un progetto identitario dalla vocazione sociale, totalmente gratuito, che ha offerto e continua ad offrire ai giovani tra i 16 e i 21 anni una formazione concreta e specializzata, capace di costruire solide prospettive professionali, sia all’interno di Kiton sia all’esterno.

Il corso, tenuto dai maestri sarti dell’azienda, si articola in un percorso triennale: nei primi due anni gli studenti si dedicano all’intero ciclo di realizzazione della giacca, cuore dell’arte sartoriale Kiton; nel terzo anno si specializzano in una fase specifica della produzione, approfondendo il metodo sartoriale distintivo dell’azienda.

Nel corso degli anni la Scuola, offrendo ai diplomati numerose opportunità di carriera, all’interno di Kiton, in altre aziende del settore o attraverso iniziative imprenditoriali personali, si è affermata come punto di riferimento per la formazione sartoriale in Italia e nel mondo, come dimostra anche la partnership con Triennale, sfociata in un progetto itinerante a Milano e a Parigi.

La cerimonia del 2025 ha segnato la conclusione della nona edizione del corso, mentre il nuovo ciclo formativo partirà nell’ottobre 2025. Ai primi tre classificati del corso, che si sono distinti per l’eccellenza del lavoro svolto, l’impegno costante e il rispetto della disciplina, Kiton ha offerto l’opportunità di entrare a far parte dei propri laboratori produttivi a partire da settembre 2025.

La consegna dei diplomi rappresenta un momento di celebrazione del talento, della dedizione e della crescita dei giovani, e conferma l’impegno costante di Kiton nella valorizzazione dell’arte sartoriale e nella promozione della cultura del “fatto a mano”.