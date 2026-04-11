L’artigianato orafo campano tra tradizione e innovazione, mercoledì 15 da Oromare

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Il centro orafo Oromare – Casa del Made in Italy di Caserta il 15 aprile 2026 celebra la Giornata nazionale del Made in Italy con un meeting dal titolo “Made in Italy: l’artigianato orafo campano tra tradizione e innovazione”. Con l’inizio dei lavori fissato alle ore 10.30 a Marcianise il 15 aprile si incontrano scuole, università, musei, enti datoriali e associazioni per un confronto sui temi riguardanti tutto il comparto.

La Giornata nazionale del Made in Italy è istituita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare la nascita di Leonardo Da Vinci avvenuta il 15 aprile 1452.

L’obiettivo dell’iniziativa, nell’ambito della Giornata del Made in Italy, è quello di far incontrare il mondo della formazione, delle imprese e degli artigiani, quello degli enti datoriali e delle associazioni, per creare una rete d’eccellenza a disposizione di quanti cercano sbocchi occupazionali nei settori orafi, design, moda e fare costantemente il punto su evoluzioni e criticità del settore.

Dopo i saluti di apertura e l’introduzione ai lavori da parte del Ceo di Oromare, dottor Gennaro Mincione, e i saluti istituzionali, in rappresentanza del MIMIT, da parte del dottor Nicola Mario Fabozzi (dirigente della Casa del Made in Italy di Caserta), il convegno sarà condotto e moderato dal dottor Aldo Antonio Cobianchi.

Il mondo della formazione vedrà la partecipazione del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università “Luigi Vanvitelli”, ma anche di scuole come il Liceo Statale “Don Gnocchi” di Maddaloni, l’Isis “Vincenzo Corrado” di Castelvolturno, il Liceo Artistico “San Leucio” di Caserta, l’Istituto “Leonardo da Vinci” di Vairano Patenora. Saranno, inoltre, presenti il Museo Archeologico “Marcello Gigante” di Buccino, il Museo Campano di Capua, il Museo dell’Ombrello “Mario Talarico” di Napoli, il Museo-collezione privata del Corallo di Enzo Liverino. Interverranno inoltre Confartigianato Imprese Campania, CNA Orafi Campania, Associazione Domini Economici di Caserta, Casartigiani Napoli.