Lavoro, in Campania formati circa 6mila lavoratori nel biennio 2022/2023, presentazione rapporto Fonditalia 2024 giovedì 4 al Maschio Angioino

FondItalia, in collaborazione con FederTerziario Napoli, prosegue il tour di presentazione del Rapporto 2024 dal titolo “LaFormazioneNONsiFerma. FondItalia incontra i territori”

Il tour, articolato in 6 tappe, vuole trasformare il consueto appuntamento biennale per la presentazione del Rapporto FondItalia in una occasione per animare e rinvigorire il dialogo sul territorio, soprattutto con le imprese beneficiarie che credono nella formazione dei propri dipendenti come volano per la crescita della propria organizzazione e alle parti intermedie che collaborano con il Fondo.

Nei 15 anni di attività di FondItalia, la Campania si è dimostrata tra le regioni italiane dove la formazione continua dei lavoratori è stata realizzata, nelle imprese del territorio, con costanza e partecipazione. Da luglio 2009 – primo mese in cui è stato possibile effettuare l’adesione al Fondo –, infatti, sono state 19.885 le imprese campane che hanno aderito a FondItalia per un totale di oltre 102mila lavoratori, con una percentuale pari al 12% dei lavoratori e l’13% delle imprese aderenti a FondItalia, seconda soltanto alla Puglia e prima della Lombardia.

È quanto emerso dall’edizione 2024 del Rapporto FondItalia che, ogni due anni, viene pubblicato dal Fondo per tracciare l’andamento della formazione continua finanziata dal Fondo nel nostro Paese e che sarà presentato

GIOVEDÌ 4 LUGLIO | ORE 10,30

SALA DELLA LOGGIA IN CASTEL NUOVO “MASCHIO ANGIOINO”

VIA VITTORIO EMANUELE III | NAPOLI

Il programma:

Ore 10:30 – 11:00

Registrazione partecipanti

Ore 11:00

Introduzione

Giuseppe Mallardo, Presidente Federterziario Napoli

Gaetano Panico, Segretario UGL Napoli

Proiezione video Rapporto FondItalia 2024

Saluti Istituzionali

Chiara Marciani, Assessore alle Politiche giovanili e al Lavoro – Comune di Napoli

Luca Trapanese, Assessore alle Politiche sociali – Comune di Napoli

Francesco Franco, Presidente FondItalia

Vincenzo Santagata, Coordinatore Regionale Federterziario

Luigi Musto, Presidente Commissione Politiche Giovanili e Lavoro – Comune di Napoli

Luigi Marino, Segretario UGL Campania

Presentazione Dati Campania

Egidio Sangue, Direttore FondItalia

Tavola rotonda: le nuove frontiere della formazione

Luca Malcotti, Segretario UGL Terziario Nazionale

Egidio Sangue, Direttore FondItalia

Gianpaolo Basile, Prof. Economia e Gestione Imprese Universitas Mercatorum – Resp. Relazioni Istituzionali Federterziario

Severino Nappi, Prof. ordinario di Diritto del Lavoro (Consigliere Regionale)

Ciro Toma, Direttore Vicario INPS Regionale Campania

Testimonianze da Imprese Beneficiarie Locali

Sandra Maragno, CEO Selefor

Marina Pisapia e Valeria Rizzano, Responsabili Formazione Fondazione Peppino Scoppa

Conclude

Alessandro Franco, Segretario Generale Federterziario

Francesco Paolo Capone, Segretario Generale UGL

Ore 13:00 Chiusura Lavori

Modera: Giuliana Covella, giornalista