Leadership al femminile, due giorni a Palazzo Reale

Giunge alla due giorni conclusiva la seconda edizione del percorso sulla leadership femminile, promossa dalla CISL Napoli e da Confcooperative Campania, con il sostegno della Regione Campania.

L’evento, dal titolo, “Per Costruire Nuove Possibilità, una leadership più generativa, più trasformativa, al femminile” si svolgerà l’8 e il 9 ottobre, a Napoli, presso Palazzo Reale.

Lo scopo della due giorni è condividere in rete gli input del percorso formativo sulla leadership al femminile e dare vita ad un dibattito che, a partire dalla Strategia nazionale per la parità di genere e dall’Obiettivo 5 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, stimoli la redazione di un Documento/Manifesto per lo sviluppo delle politiche di genere.

Momenti istituzionali si alterneranno a momenti di confronto e approfondimento, con i sei Tavoli di lavoro tematici Genere e Generazioni – il lavoro per costruire futuro e sviluppo; Donne e Libertà – stereotipi, diritti e violenze; Donne e Cultura – l’Economia della Bellezza; Il Welfare – la sfida da vincere; Donne e intelligenza artificiale; La medicina di Genere per il benessere delle donne.

I lavori inizieranno il giorno 8 ottobre alle ore 14.00 con gli interventi di Lucia Fortini, Assessore Politiche Sociali Regione Campania e Vincenza Amato, Presidente Consiglio Comune Di Napoli.

Il giorno 9 ottobre interverrà Loredana Raia, Vice Presidente Consiglio Regione Campania e chiuderà i lavori il Presidente della Giunta della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Alla due giorni parteciperanno cooperatrici, sindacaliste, studentesse, libere professioniste, rappresentanti delle istituzioni, ma anche donne con disabilità, donne vittime di violenza, donne migranti o straniere, donne che vivono o hanno vissuto l’esperienza del carcere.

L’iniziativa, sostenuta dalla Regione Campania con il supporto organizzativo di Sviluppo Campania, vede il patrocinio della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Consulta Regionale per la Condizione della donna, del Forum dei Giovani della Regione Campania, della Fe.n.co Nazionale, del Corpo Diplomatico Consolare Napoli-Campania, della Fish Nazionale, dell’Ordine degli Psicologi della Campania, del Comitato pari opportunità e dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Napoli, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli, dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e del CSV Napoli, dell’Associazione Giuriste Italiane e dell’Associazione Officina delle idee.

“È nato un network di donne che nella diversità di pensiero, di linguaggio, di visioni sanno lavorare insieme con l’obiettivo comune di costruire per tutte possibilità di crescita, di emancipazione, di indipendenza, di autonomia, di affermazione, di posizionamento. Donne capaci di essere visionarie e che intendono contribuire al disegno di un futuro possibile per la regione in cui abitano e che amano” affermano Melicia Comberiati, Segretaria della Cisl Napoli e Raffaella Ruocco, Dirigente di Confcooperative Campania, che insieme guideranno i lavori della due giorni.

“Un evento qualificato e partecipato che pone al centro la crescita personale e professionale delle donne, che valorizza la condivisione delle esperienze e che mette in rete donne con percorsi diversi, animate dalla consapevolezza di essere motore della società. Un Grazie alla Cisl Napoli e alla Confcooperative Campania per avermi coinvolta” così Vincenza Amato Presidente Consiglio Comune Di Napoli.

“Due giorni di emozione e determinazione, di passione e di impegno per la nostra comunità. Per dare forza alle donne di Napoli e della Campania. Unite insieme sempre! Se sei più forte tu, sarò più forte anch’io!” il messaggio, a tutte e ciascuna di Lucia Fortini, Assessore Politiche Sociali Regione Campania.