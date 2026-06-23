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Un confronto sull’ecosistema Napoli per il futuro dei giovani e sui principali temi della trasformazione digitale. Martedì 23 giugno alle 16.30 è in programma l’evento “L’ecosistema Napoli tra innovazione, intelligenza artificiale e nuove competenze” organizzato da Deloitte e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II al Campus di San Giovanni a Teduccio nell’Aula DIGITA Academy.

Ruolo dell’ecosistema dell’innovazione

Nel corso dell’evento verrà approfondito il ruolo dell’ecosistema dell’innovazione di Napoli, con particolare attenzione al contributo della DIGITA Academy e di Operazione Talenti, iniziative nate dalla collaborazione tra Deloitte e l’Università Federico II.

Focus su PMI e IA Generativa

Seguirà una sessione dedicata ai principali trend di mercato, con un focus sulle PMI e sulle opportunità offerte dalla Generative AI come abilitatore di innovazione. L’evento si concluderà con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di aziende rappresentative del territorio campano e del mondo pubblico e privato.

Interventi

Interverranno Carlo Puca, Assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della Città del Comune di Napoli, Antonio Pescapè, Direttore della DIGITA Academy, Stefania Pizzuto, Partner Deloitte Human Capital e responsabile d’impatto, Alessandro Lizzi, Partner Deloitte e responsabile della sede di Napoli, Luisa Lombardo, Partner Deloitte Human Capital, Lisa Manzati, Partner Deloitte Human Capital, Carmine Perna, Partner Deloitte Human Capital, Luca Morra, Partner Deloitte Human Capital e Gianluca Di Cicco, Senior Partner Deloitte Human Capital.

Nel corso dell’evento infine Deloitte presenterà Solaria, la piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale che consente a istituzioni e imprese di adottare soluzioni di Intelligenza Artificiale Generativa in un ambiente sicuro e controllato.