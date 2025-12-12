L’Italia che compete, le 25 imprese campane premiate da Industria Felix

- pubblicità -

Sono 25 le imprese della Campania tra le 124 aziende più competitive d’Italia, la regione più premiata trainata dalle province di Napoli e Salerno, perché oggettivamente così riconosciute rispetto ad un algoritmo di bilancio con parametri vincolanti e affidabili finanziariamente rispetto al Cerved Group Score.

Sono le aziende premiate ieri, giovedì 11 dicembre a Milano, a Palazzo Mezzanotte, in piazza degli Affari, luogo iconico che ha riunito i top imprenditori e manager italiani in occasione del 67° evento Industria Felix, 6a edizione nazionale de “L’Italia che compete”.

I dati complessivi dell’inchiesta giornalistica condotta da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved hanno premiato un Sud in crescita, un Nord che in valori assoluti resta trainante per l’intero Paese e un Centro stabile. La regione più premiata è risultata infatti la Campania con ben 25 imprese, ma la provincia capofila d’Italia è quella di Milano, che da sola ha fatto salire sul palco ben 12 aziende. Durante la cerimonia sono stati ricordati due capitani d’industria scomparsi nell’anno in corso che hanno contribuito ad accrescere il valore dell’Italia nel mondo, Giorgio Armani e Ernesto Pellegrini, a cui è stata consegnata una Menzione di Merito nelle mani della figlia Valentina, presidente e ad della Pellegrini s.p.a. (presente tra le imprese premiate).

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine in collaborazione con Cerved, A.C. Industria Felix, con la media partnership di Askanews, le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, ELITE, M&L Consulting Group, EpyonVivida e, considerata la numerosa partecipazione, è stato suddiviso in due sessioni presentate dai giornalisti Maria Soave (Tg1) e Gianmarco Sansobrino (inviato di “Dentro la notizia” su Canale 5). Sono intervenuti gli imprenditori e i manager delle 124 imprese premiate e numerosi ospiti: alcuni dei componenti del Comitato scientifico di Industria Felix, il docente dell’Università Cattolica Francesco Lenoci, l’imprenditore Filippo Liverini e il dottore commercialista Michele Chieffi, per Cerved il ceo Luca Peyrano e la Models lab officer Natalia Leonardi, per Banca Mediolanum il direttore dell’Investment banking Diego Selva, il responsabile origination Marco Gabbiani e i banker Monica Lanzi, Valentina e Massimo Lattanzi, Francesco e Federico Mecca, Francesco Tei, per ELITE (Gruppo Euronext) l’AD Marta Testi e i sales e relationship manager Tommaso Tabellini, Daniele Callegher, Antonio Pellè, Andrea Magenes, per M&L Consulting Group i partner e co-founder Valerio Locatelli e Alessandro Mattii, la partner Silvia Ravani e i consultant Biancamaria Prete e Giancarlo Marengo, per EpyonVivida il socio Cesare Zanotto, il segretario dell’Associazione culturale Industria Felix, l’avvocato Pasquale La Pesa.

Ecco l’elenco delle imprese: Avellino (2): Acca Software S.p.a., Villa Dei Pini S.p.a. – Casa Di Cura Privata. Caserta (3): Athena S.p.a., Progest S.p.a., Sorting Recycling Industries S.r.l.. Napoli (10): Aloha Eventi S.r.l., Bellevue S.p.a., Community Cooking Leader S.r.l., D & D Italia S.p.a. Sb, Dielle S.r.l., Museo Cappella Sansevero S.r.l., Russo Hotels S.r.l., Smarig S.r.l., Stanartis S.r.l., Unobravo S.r.l. Sb. Salerno (10): Avino S.r.l., Bagni D’Arienzo S.r.l., Covo Dei Saraceni Dei F.lli Savino S.r.l., Extremebit S.r.l., F.lli Pierro S.r.l., San Giorgio S.p.a., Santa Caterina S.p.a., Trans Isole S.r.l., Trans Italia S.p.a., Villa Cimbrone S.r.l..