L’ITS Academy BACT presenta il corso post diploma di Digital Maker

La Fondazione ITS Academy BACT, il primo ITS della Campania per i Beni e le Attività Culturali, Artistiche e per il Turismo, lancia nella sua offerta di corsi ministeriali il primo corso sulla promozione, la progettazione e la realizzazione di oggetti e collezioni di artigianato con valore culturale e artistico.

Il corso ITS “Art & Digital Artifact” sarà presentato alla stampa e al territorio giovedì 13 Febbraio alle ore 18:00 presso gli spazi del The Spark Creative Hub (via Degli Acquari 2, Piazza Borsa, Napoli), partner del progetto formativo.

Scopri il corso sul Digital Maker

Il corso ITS è biennale e si terrà presso i laboratori tecnologici dell’ITS Academy BACT, nel cuore di Napoli, e presso il centro polifunzionale del The Spark Creative Hub, uno spazio dedicato al design e alla manifattura avanzata, luogo innovativo per la fabbricazione digitale e la contaminazione artistica. 2000 ore di formazione tra aula, pratica laboratoriale e tirocini aziendali.

Il percorso formerà 25 profili per diventare esperti Digital Maker, in grado di progettare, modellare e realizzare manufatti con gli strumenti digitali e le nuove Tecnologie 5.0, riproponendo e promuovendo la tradizione in chiave moderna, combinando creatività, innovazione e strumenti all’avanguardia come Intelligenza Artificiale, Tecnologie Immersive, Internet of Things, Robotica e Stampa 3D. L’obiettivo è formare professionisti altamente qualificati nella progettazione e realizzazione di artefatti digitali, attraverso un approccio multidisciplinare che unisce arte e tecnologia, e qualificarli con un titolo di studio ministeriale.

Perché scegliere il corso ITS?

Il corso post-diploma afferisce all’Istruzione Terziaria Professionalizzante e, grazie ai finanziamenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito e ai fondi del PNRR, è totalmente gratuito. Tutti i materiali didattici e i supporti tecnologici formativi sono inclusi e, oltre alla gratuità del percorso, è prevista per i partecipanti anche una borsa di studio di 5.600 €, che sale fino ai 6.700 € per le donne. Previste anche borse di studio per un’esperienza all’estero per chi vuole crescere anche a livello internazionale. A fine percorso, oltre al diploma di Istruzione Tecnologica Superiore (5° livello EQF), valido in Italia e in Europa, potranno essere riconosciuti dalle Università CFU per il conseguimento della laurea triennale di settore.

Partecipa all’evento di presentazione

Durante l’incontro aperto al pubblico saranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi del corso, le competenze che verranno acquisite e le opportunità offerte ai partecipanti. Saranno presenti esperti del settore, docenti e rappresentanti delle istituzioni coinvolte, pronti a rispondere a domande e a condividere le loro esperienze nel campo della digital fabrication e dell’innovazione tecnologica applicata all’arte. Per iscriversi al corso basta compilare il form nella pagina dedicata o visitare il sito ufficiale www.itsbact.it

Un’opportunità unica per professionisti, giovani talenti e appassionati di innovazione, pronti a esplorare le nuove frontiere dell’arte e della tecnologia.