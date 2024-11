Logistica, progetto Ala-Toshiba

- pubblicità -

ALA S.p.A., (EGM: ALA), leader in Italia e tra i principali player a livello globale nell’offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l’industria aeronautica e aerospaziale, sia in ambito civile sia nel settore della Difesa (“Aerospace & Defence”), quotata sul Mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana, e TOSHIBA TEC ITALIA IMAGING SYSTEMS S.p.A, leader globale nelle soluzioni tecnologiche a supporto della transizione digitale delle imprese, annunciano il lancio di un innovativo processo di monitoraggio che rivoluzionerà la tracciabilità della supply chain nel settore aeronautico e industriale.

Il progetto è nato con l’obiettivo di ottimizzare la gestione del warehousing, certificandone i processi attraverso la tecnologia brevettata IAC (Instant Automatic Certification). Tale soluzione garantisce la tracciabilità e la certificazione, con valore legale, di ogni movimentazione di merci, dal momento dell’ingresso nei magazzini ALA sino alla consegna al cliente, comprese le operazioni di verifica e la preparazione dei kit diretti ai clienti.

“Siamo entusiasti di poter offrire ai nostri clienti un servizio innovativo ed esclusivo che esprime al meglio i valori di ALA: innovazione, trasparenza, efficienza, affidabilità e sostenibilità. Abbiamo deciso di sviluppare tale soluzione nei nostri magazzini con un’altra eccellenza mondiale della tecnologia e dell’innovazione come TOSHIBA”, ha dichiarato Vittorio Genna, Co-Fondatore e Vice Presidente di ALA S.p.A. “Riteniamo che questo progetto ci consentirà di offrire ai nostri clienti un livello di trasparenza e affidabilità senza precedenti nella gestione della loro supply chain. Confidiamo possa diventare una piattaforma tecnologica da estendere, anche ai fornitori, in modo da conferire alla supply chain nel settore aeronautico ed aerospaziale – storicamente all’avanguardia – un nuovo livello di assoluta tracciabilità”

La tecnologia IAC è la soluzione brevettata a livello internazionale di data-certazione e geolocalizzazione certificate con valore legale di qualsiasi file digitale, ed è stata integrata in un complesso sistema che utilizza una combinazione di sensori e porte RFID, bilance di precisione, stampanti barcode per creare un registro immutabile di ogni movimentazione di merci. Questo registro digitale consentirà di tracciare l’origine, la gestione e la destinazione di ogni prodotto in tempo reale, garantendo la sua autenticità. Il tutto perfettamente integrato nei sistemi gestionali di ALA, e sempre consultabili dagli operatori anche attraverso una rete di monitor che proiettano in tempo reale tutti i dati necessari.

“La Partnership con ALA rappresenta l’inizio di una collaborazione volta a raccogliere le sfide presenti e future dell’Open Innovation. L’eccellenza di due grandi realtà aziendali messa a fattor comune. Una importante implementazione marchiata Bralys, il nostro nuovo brand dedicato all’innovazione e alla consulenza ICT”, ha affermato Cristian Zanardo, CEO di Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A. “La tecnologia IAC offre un livello di sicurezza e tracciabilità mai visto prima, che aiuterà le aziende a ridurre i costi, migliorare l’efficienza e aumentare la fiducia dei clienti.”

I vantaggi del progetto:

Ogni movimentazione di merci sarà registrata e tracciabile in tempo reale, garantendo la completa efficienza di tutti i processi di Certificazione legale: I file digitali prodotti dall’hardware TOSHIBA saranno certificati con tecnologia IAC in tempo reale, risultando immodificabili, con valore legale, garantendo l’autenticità e l’integrità del dato;

Il progetto contribuirà ad ottimizzare le attività, automatizzare i controlli e ridurre i costi associati ad eventuali inefficienze; Impatto ESG: La tecnologia IAC associata al progetto descritto, consentirà la gestione completamente digitale dell’inbound ed outbound delle merci, garantendo un efficientamento dei processi aziendali, con indubbia riduzione di impatto ambientale;

La tecnologia IAC automatizzerà alcuni processi, migliorando l’efficienza operativa; Aumento della fiducia dei clienti: La maggiore trasparenza e tracciabilità della supply chain contribuirà ad aumentare la fiducia dei clienti nei prodotti e nei servizi delle aziende.

Un nuovo standard per la supply chain:

Il progetto ALA-TOSHIBA rappresenta un nuovo standard nella gestione della supply chain aeronautica e industriale. La tecnologia IAC offre un livello di sicurezza, tracciabilità e affidabilità senza precedenti, che aiuterà le aziende a migliorare le proprie prestazioni e a conquistare la fiducia dei clienti. Inoltre, tale soluzione consente di conseguire una completa digitalizzazione dei processi, con inevitabili riduzioni degli impatti ambientali.

Il responsabile del progetto per ALA S.p.A. è l’avv. Emilio Boccia, General Counsel del Gruppo mentre per Toshiba Tec Italia Imaging Systems S.p.A è Marco Epicoco, Head of Innovation.