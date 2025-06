LTS EXPO – Dal Governo 3,3 miliardi per fare della Campania il baricentro della logistica nel Mediterraneo

- pubblicità -

La Campania è il baricentro della logistica del Mediterraneo, un ruolo poco valorizzato ma che potrà essere ribadito con forza anche grazie alle opportunità messe in campo dal Governo. È il messaggio che parte dalla Mostra d’Oltremare di Napoli in occasione dell’inaugurazione della prima edizione di LTS Expo, di cui si è fatto portavoce il Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti, Antonio Iannone, intervenendo all’apertura dei lavori.

“La logistica è fondamentale dal punto di vista del Pil, sia in Campania che nel Mezzogiorno, ma a livello regionale non ha l’attenzione che merita – ha sottolineato il Senatore Iannone – Al riguardo, il Governo ha previsto investimenti importanti per 2 miliardi e 600 milioni di euro solo sui porti e in generale 700 milioni di euro per le infrastrutture in Campania. Apriamo una nuova stagione con il piano Mattei che farà del meridione d’Italia e in particolare della Campania il baricentro dell’intero Mediterraneo. Quello che è mancato per il passato – ha concluso il Sottosegretario – è stata la visione più che i finanziamenti, il Governo Meloni li mette in campo entrambi”.

Parole che confermano come la scelta di Progecta di portare attraverso LTS Expo l’attenzione su un settore dell’impresa e dell’economia particolare e delicato come quelli della logistica, del trasporto e dei servizi, sia stata una scelta indovinata.

“Sono entusiasta della risposta positiva sia sotto il profilo istituzionale sia sotto l’aspetto della partecipazione delle imprese. Inauguriamo questa prima edizione di LTS Expo con grande ottimismo. I numeri sono la conferma che Napoli e la Campania possono e devono essere grandi attrattori non solo sotto il profilo turistico ma anche in materia di trasporto, trasporti e logistica” ha commentato l’amministratore di Progecta, Angioletto de Negri, aggiungendo che LTS Expo è stata più di una visione diventata poi realtà.

Ha espresso soddisfazione fra gli altri, anche il presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola: “Complimenti per aver pensato di creare una fiera che mancava in una città che ha un grande porto – ha dichiarato, aggiungendo che “il porto, la mobilità e il trasporto hanno bisogno di spazi. Non possiamo aspettare ancora decine di anni per avere la grande darsena nel porto, bisogna che il comune abbia coraggio per acquisire lo spazio che abbiamo nell’entroterra per farne un grande District Park”.

Oltre cento le aziende che hanno creduto in LTS Expo e che hanno riempito gli spazi interni ed esterni dei padiglioni della Mostra d’Oltremare dove fino a domenica 29 giugno potranno dialogare con professionisti e addetti ai lavori nel più classico degli incontri b2b.

“Abbiamo sposato sin da subito l’idea di Angioletto de Negri di creare a Napoli un evento fieristico interamente dedicato alla Logistica, ai Trasporti ed ai Servizi. – dichiara Gian Franco Liotti, General Manager di Marican Holding –Intermodalità e sostenibilità rappresentano le direttrici principali lungo le quali si sta sviluppando la strategia industriale di Marican Holding, perché c’è costantemente bisogno di investimenti massicci e seri in questa direzione. Nel corso di LTS Expo accenderemo i riflettori sulla sfida che l’Italia e il Mezzogiorno devono vincere entro i prossimi cinque anni: sviluppare e potenziare un sistema logistico integrato in un’ottica di interconnessione delle varie infrastrutture, fino a raggiungere la perfetta intermodalità aria, ferro, gomma, acqua, senza perdere mai di vista i canoni della transizione green e di quella digitale”.

All’inaugurazione sono intervenuti anche Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli, Andrea Annunziata, Presidente dell’Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale; Mario Cuoco, Presidente della sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti dell’Unione degli Industriali di Napoli, Gianfranco Liotti, General Manager di Marican Holding; Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC; Umberto De Gregorio, Presidente ed Amministratore Delegato EAV – Ente Autonomo Volturno e l’Avv. Mila De Iure, Direttore Generale di Assoram

LTS Expo è organizzata da Progecta con il patrocinio della Regione Campania e dell’Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale e in collaborazione con Marican Holding (gruppo campano guidato dai fratelli Carlo, Ferdinando e Michele Canciello, leader nella progettazione e realizzazione di immobili destinati alla logistica integrata, intermodale e sostenibile), MSC, Unione Industriale Napoli, EAV – Ente Autonomo Volturno, Assorame Autorità Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale.

Il Concept di LTS Expo

Il 27, 28 e 29 giugno 2025 saranno tre giornate pensate da Progecta per facilitare il dialogo tra il mondo imprenditoriale e le istituzioni e contribuire alla creazione di un sistema logistico più sostenibile, digitale e competitivo, per un settore fondamentale dell’economia italiana, che genera valore oltre l’8% del PIL nazionale e impiega forza lavoro per oltre 1,4 milioni di addetti. In virtù della forte propensione all’export del nostro Paese, focus di LTS Expo sarà quello di promuovere il Mezzogiorno come hub di riferimento della logistica del Mediterraneo ed elemento essenziale per la competitività dell’industria italiana, come confermato dal Sottosegretario Iannone nel corso della cerimonia di inaugurazione.