LTS Expo, inaugurata la seconda edizione alla Mostra d’Oltremare

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Inaugurata oggi, presso la Mostra d’Oltremare, la seconda edizione di LTS Expo Napoli, il Salone della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi, evento organizzato da Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania.

Circa 200 espositori, tra Big Player, Associazioni di Categoria, Enti e Istituzioni dialogheranno nel corso di tre giorni di incontri, workshop e dibattiti sul futuro della logistica e su come la Campania e il Mezzogiorno possono diventare hub di riferimento per gli scambi commerciali dell’intero bacino Euro Mediterraneo, valorizzando le tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, sociale ed economica – in ottica ESG.

Convegno di apertura

In occasione della cerimonia inaugurale, ha avuto luogo il convegno sul tema “Napoli Forum della Logistica Mediterranea: Nuovi equilibri e nuove rotte. Napoli come snodo globale tra ZES Unica, Intelligenza Artificiale e Sostenibilità”, organizzato con il supporto di Idee Circolari ETS, ESG Partner di LTS Expo Napoli, e con il coordinamento del Presidente Vincenzo La Croce , sono stati coinvolti autorevoli opinion leader per un confronto ad alto valore strategico.

Angioletto de Negri

“Grazie ad LTS Expo Napoli – afferma Angioletto de Negri, Amministratore di Progecta – abbiamo la possibilità di accogliere tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare i big player del mondo della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi. L’evento, che gode del patrocinio del MIT e della Regione Campania, è stato pensato per rispondere a un’esigenza sentita dal “Sistema Paese”: potenziare l’intermodalità tra tutte le infrastrutture logistiche aeree, ferroviarie, stradali e marittime, senza perdere di vista le tre dimensioni della sostenibilità, che deve essere non solo ambientale, ma anche economica e sociale. In questa ottica assume un carattere centrale la partnership con Idee Circolari ETS, perché ci permette di fornire agli operatori gli strumenti culturali e operativi necessari per affrontare il futuro anche in ottica ESG. Oggi – conclude de Negri – integrare le tre dimensioni della sostenibilità nei processi logistici è l’unica via per rimanere competitivi sul mercato”.

Antonio Iannone

“Ritengo – dichiara il Sen. Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti – veramente molto significativo che questa manifestazione si svolga qui in Campania, che è la capitale della logistica in Italia. Noi abbiamo approvato a distanza di 30 anni una legge quadro sugli interporti che era molto attesa, così come nei prossimi giorni sarà approvata la nuova legge di riforma dei porti, con la creazione della società Porti d’Italia SPA, che darà la possibilità a tutto il mondo della portualità italiana di parlare attraverso un unico interlocutore.

I nostri porti sono una grande realtà, ma bisogna essere consapevoli del fatto che l’insieme dei volumi dei porti italiani rappresenta appena il 50% dei volumi del porto di Rotterdam. Per parlare con i grandi player c’è bisogno di parlare con una voce sola che deve essere la voce della nostra nazione, dello Stato, e questo è il senso della Porti d’Italia SPA. Questo per fare in modo di attrarre i grandi investimenti qui in Italia e dare la possibilità a queste strutture di poter lavorare in maniera efficiente ed efficace sulla gestione, centralizzando invece quelle che sono le opere strategiche”.

Mario Casillo

“La Campania – afferma l’On. Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare – è un hub naturale per la logistica a 360 gradi, lo è per i passeggeri, lo è per le navi, lo è anche, diciamo, soprattutto per le merci. LTS Expo Napoli è una manifestazione a cui abbiamo aderito con grande determinazione e con grande convinzione, a dimostrazione della centralità di Napoli. Come Regione puntiamo sempre di più a valorizzare quello che è il ruolo della logistica, quello che è il ruolo dei trasporti. Stiamo lavorando anche per la creazione di un ferrobonus, per far sì che si possa trasportare più merci non più su gomma, ma su ferro”.

Vincenzo Maraio

“Nel trasporto pubblico locale – sostiene l’On. Vincenzo Maraio, Assessore regionale alla Transizione Digitale – il digitale non è un accessorio, è il fattore abilitante che ci permette di offrire servizi migliori ai cittadini e di mettere le nostre aziende all’avanguardia nella gestione della mobilità”.

Nel corso della cerimonia inaugurale sono intervenuti anche: il Prof. Antonio Pescapè, Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università di Napoli Federico II e Direttore e Direttore della DIGITA Academy; il Prof. Paolo Piciocchi, Ordinario di Knowledge Management presso l’Università degli Studi di Salerno; il Dott. Gian Franco Liotti, General Manager di Marican Holding; il Dott. Diego Coco, Direttore Editoriale di Riskiozero ed Esperto di Geopolitica e Risk Management; il Dott. Gaetano Colella , Segretario Generale di Pharmacom Italia; il Dott. Alessandro Lega, Presidente di AICAI – Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali.

Domani corso di formazione gratuito su Bilancio di Sostenibilità e Risk Management

Sabato, 17 Ottobre 2026, alle ore 15:00, nella Sala Mediterraneo (Pad. 4), avrà luogo il corso di formazione gratuito sul tema “Linee Guida su ESG e Sostenibilità: da obbligo normativo a leva di innovazione”, organizzato da Idee Circolari ETS, ESG Partner di LTS Expo Napoli, si configura come una vera e propria sessione operativa dedicata all’integrazione dei criteri ESG nella gestione della supply chain, offrendo un confronto pratico su come trasformare i parametri ambientali, sociali e di governance in un autentico vantaggio competitivo. Interverranno: Vincenzo La Croce, ESG Specialist e Presidente di Idee Circolari ETS e Raffaella Papa, CSR Specialist e Presidente di Spazio alla Responsabilità.

La Regione Campania protagonista a LTS Expo Napoli

La Regione Campania è presente con un proprio padiglione a LTS Expo Napoli, che ospita workshop e incontri di approfondimento dedicati alle principali opportunità di crescita del comparto, con la partecipazione del vicepresidente della Regione Campania con delega a Trasporti, Mobilità e Mare, Mario Casillo, dell’assessore alle Attività produttive e Sviluppo economico, Fulvio Bonavitacola, e dell’assessore al Turismo, Promozione del territorio e Transizione digitale, Enzo Maraio.

Il programma dei workshop approfondisce alcuni dei temi centrali per lo sviluppo economico e infrastrutturale della Campania: dalla transizione digitale e dall’innovazione della pubblica amministrazione alle opportunità offerte dalla ZES Unica e dal nuovo credito d’imposta, fino al ruolo strategico della logistica nell’attrazione degli investimenti e nella crescita industriale del Mezzogiorno. Spazio anche al contributo delle Aree di Sviluppo Industriale (ASI) provinciali, alle prospettive del trasporto pubblico locale e alle tecnologie ITS per una mobilità sempre più intelligente.

Le diverse sessioni consentiranno inoltre di illustrare best practies, interventi in corso e progetti futuri, offrendo una panoramica sulle iniziative per il potenziamento delle infrastrutture e dei collegamenti regionali.

Alle attività prenderanno parte, tra gli altri, EAV, AIR Campania, ACAMIR e le ASI provinciali, per favorire il confronto tra i principali operatori e promuovere una maggiore integrazione tra mobilità, logistica e sistema produttivo. La presenza della Regione Campania a LTS Expo Napoli rappresenta un’occasione per rafforzare la collaborazione tra istituzioni e imprese, condividere esperienze e individuare nuove prospettive di sviluppo.