LTS Expo Napoli, Salone della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi, seconda edizione alla Mostra d’Oltremare

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Tutto pronto per la seconda edizione di LTS Expo Napoli, il Salone dedicato alla Logistica, ai Trasporti e ai Servizi, che sarà inaugurato venerdì, 16 ottobre 2026, alle ore 11:00, a Napoli, presso il polo fieristico della Mostra d’Oltremare. LTS Expo Napoli è un evento organizzato dalla Progecta di Angioletto de Negri, con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e della Regione Campania.

Angioletto de Negri, Progecta

“Grazie ad LTS Expo Napoli – afferma Angioletto de Negri, Amministratore di Progecta – abbiamo la possibilità di accogliere tra i padiglioni della Mostra d’Oltremare i big player del mondo della Logistica, dei Trasporti e dei Servizi.

L’evento, che gode del patrocinio del MIT e della Regione Campania, è stato pensato per rispondere a un’esigenza sentita dal “Sistema Paese”: potenziare l’intermodalità tra tutte le infrastrutture logistiche aeree, ferroviarie, stradali e marittime, senza perdere di vista le tre dimensioni della sostenibilità, che deve essere non solo ambientale, ma anche economica e sociale.

In questa ottica assume un carattere centrale la partnership con Idee Circolari ETS, perché ci permette di fornire agli operatori gli strumenti culturali e operativi necessari per affrontare il futuro anche in ottica ESG. Oggi – conclude de Negri – integrare le tre dimensioni della sostenibilità nei processi logistici è l’unica via per rimanere competitivi sul mercato”.

Inaugurazione venerdì 16

L’inizio dei lavori è previsto per venerdì, 16 ottobre 2026, alle ore 11:00, con il saluto inaugurale e il “Napoli Forum della Logistica Mediterranea: Nuovi equilibri e nuove rotte. Napoli come snodo globale tra ZES Unica, Intelligenza Artificiale e Sostenibilità”.

Con il supporto di Idee Circolari ETS, ESG Partner di LTS Expo Napoli, e con il coordinamento del Presidente Vincenzo La Croce, sono stati coinvolti autorevoli opinion leader per un confronto ad alto valore strategico. Questi gli interventi previsti nel corso della cerimonia inaugurale:

Saluti istituzionali

Angioletto de Negri, Patron di Progecta e Ideatore di LTS Expo Napoli;

Ing. Mario Cuoco, Presidente Sezione “Logistica, Intermodalità e Trasporti” dell’Unione Industriali Napoli;

Ing. Edoardo Cosenza, Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile del Comune di Napoli;

On. Vincenzo Maraio, Assessore al Turismo della Regione Campania;

On. Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania con delega ai Trasporti, Mobilità e Mare;

Sen. Antonio Iannone, Sottosegretario di Stato alle Infrastrutture e ai Trasporti.

Panel Tecnico-Scientifico

Avv. Giosy Romano, Capo Dipartimento per il Sud Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Prof. Antonio Pescapè, Ordinario di Sistemi di Elaborazione delle Informazioni presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione (DIETI) dell’Università di Napoli Federico II e Direttore e Direttore della DIGITA Academy;

Prof. Paolo Piciocchi, Ordinario di Management e Knowledge Management presso l’Università degli Studi di Salerno;

Dott. Gianfranco Liotti, General Manager di Marican Holding;

Dott. Diego Coco, Direttore Editoriale di Riskiozero ed Esperto di Geopolitica e Risk Management;

Dott. Gaetano Colella, Segretario Generale di Pharmacom Italia;

Dott. Alessandro Lega, Presidente di AICAI – Associazione Italiana dei Corrieri Aerei Internazionali.

L’obiettivo di Progecta: tracciare la rotta verso una logistica sostenibile, digitale e competitiva

Organizzato da Progecta, azienda leader nell’organizzazione di eventi fieristici di rilievo nazionale e internazionale – come Borsa Mediterranea del Turismo, PharmExpo, Gustus, Arkeda e, a partire dal 2027, CosmoDental – LTS Expo Napoli 2026 nasce con un obiettivo strategico fondamentale per l’economia del “Sistema Paese”: configurarsi come il principale punto d’incontro e momento di confronto e costruzione in un’area, il Sud Italia, che è tra le più nevralgiche e strategiche del Mediterraneo, favorendo il potenziamento e l’integrazione sinergica tra le infrastrutture aeree, ferroviarie, stradali e marittime.

Un appuntamento unico, che rappresenta un’occasione di dialogo senza precedenti tra istituzioni, grandi player ed esperti per tracciare la rotta verso una logistica più sostenibile, digitale e competitiva, capace di alimentare ed accelerare la forte propensione all’export che caratterizza le produzioni italiane.

Circa 100 espositori e oltre 20 associazioni di categoria a LTS Expo Napoli

La capacità di LTS Expo Napoli di generare un network virtuoso, oltre che dalla presenza di circa 100 espositori, tra aziende e big player, che hanno confermato la propria presenza in fiera, è ulteriormente sancita dal supporto corale e dalla partecipazione di tutte le principali associazioni di categoria del mondo della logistica, dei trasporti e dei servizi, che saranno parte attiva del dialogo nell’area espositiva.

Uno studio sulle tre dimensioni della sostenibilità nella logistica

Nel corso di LTS Expo Napoli, il team di Idee Circolari ETS effettuerà una sondaggio mirato con l’obiettivo di valutare l’approccio ai temi ESG degli operatori logistici presenti a LTS Expo Napoli 2026. Attraverso un breve questionario mirato, lo studio si propone di analizzare conoscenze, sensibilità e comportamenti per misurare l’effettiva integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità – ambientale, economica e sociale – nelle pratiche aziendali.

Gli appuntamenti in programma ad LTS Expo Napoli 2026

Venerdì, 16 ottobre

Alle ore 15:30, nella Sala Mediterraneo (Pad. 4), incontro sul tema “Logistica Intelligente: AI, Smart Roads e Connected Mobility”, organizzato da MinervaS, lo spinoff dell’Università degli Studi di Salerno, che sviluppa prodotti per la mobilità sostenibile per l’ambito logistico, con l’obiettivo di analizzare l’impatto delle nuove tecnologie, dell’intelligenza artificiale e dei dati sull’intero ecosistema dei trasporti.

Sabato 17 Ottobre

Alle ore 9:30, nella Sala Mediterraneo (Pad. 4), incontro sul tema “Campania Connessa, Pmi, Agroalimentare e Competitività attraverso il trasporto e la logistica”, a cura di FIAP e FITA CNA, per favorire la connessione tra le richieste del territorio con l’offerta infrastrutturale campana.

Alle ore 15:00, nella Sala Mediterraneo (Pad. 4), è in programma il corso di formazione gratuito sul tema “Linee Guida su ESG e Sostenibilità: da obbligo normativo a leva di innovazione”, organizzato da Idee Circolari ETS, ESG Partner di LTS Expo Napoli, si configura come una vera e propria sessione operativa dedicata all’integrazione dei criteri ESG nella gestione della supply chain, offrendo un confronto pratico su come trasformare i parametri ambientali, sociali e di governance in un autentico vantaggio competitivo.

Domenica 18 Ottobre

Alle ore 10:00, nella Sala Mediterraneo (Pad. 4), è previsto il panel sul tema “Impresa 2030 – L’impresa parla, la rete risponde”, promosso da Confdistribuzione, l’evento offre un confronto strategico diretto tra imprenditori e professionisti su temi chiave per lo sviluppo aziendale come finanza, lavoro, intelligenza artificiale e mobilità.