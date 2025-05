Maurizio Marinella agli allievi delle scuole

- pubblicità -

Con la proiezione, mercoledì, presso il Cinema Lendi di Sant’Arpino della docufiction “Una vetrina che guarda il mare” – che racconta la storia dell’azienda di sartoria “E. Marinella” di Napoli – prosegue il progetto “Nuove Donne in Opera” realizzato dall’ISIS “Giuseppe Moscati” di Sant’Antimo (guidato dalla dirigente scolastica Antonietta Maglione) in rete con il Liceo “Elsa Morante” di Napoli (guidato dalla dirigente scolastica Giuseppina Marzocchella), l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII” di Sant’Antimo (guidato dalla dirigente scolastica Giovanna Bruno), l’Istituto Comprensivo “Capasso – Mazzini” di Frattamaggiore (guidato dalla dirigente scolastica Fernanda Manganelli) e la società di produzione cinematografica Fabbrica Audiovisiva Napoletana s.r.l..

Sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito attraverso il Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole, “Nuove Donne in Opera” consta di un percorso di educazione all’immagine accostato a laboratori professionalizzanti che stanno accompagnando gli studenti dei quattro istituti napoletani nella realizzazione di quattro cortometraggi (che andranno a costituire un lungometraggio “ad episodi”) che narrano le storie di donne protagoniste di eventi simbolici positivi.

Ospite della proiezione è stato Maurizio Marinella, patron dell’omonima maison di moda napoletana e protagonista della docufiction “Una vetrina che guarda il mare”, che ha incontrato e affascinato i ragazzi delle scuole partecipanti al progetto, raccontando il presente e le sfide future che attendono l’azienda da lui guidata, punto di riferimento del Made in Italy nel mondo. «È sempre bello incontrare i giovani – ha commentato – non solo per raccontare la mia lunga tradizione aziendale, ma per mostrare loro il volto di una Napoli operosa e che non ha paura di mettersi in gioco».

Altra ospite è stata l’attrice Yuliya Mayarchuk (protagonista in “La Squadra”, “Don Matteo”, “Il Commissario Montalbano”, “Mare Fuori” e tante altre pellicole) che ha affrontato le domande dei più giovani, desiderosi di conoscere la nascita e lo sviluppo della sua carriera professionale ed ottenere consigli su come intraprendere una carriera artistica. Presente anche il produttore cinematografico e teatrale Gennaro Pinto, responsabile scientifico del progetto. Ad intervistarli è stato Gianrolando Scaringi, giornalista de “Il Mattino” ed esperto di produzione cinematografica.