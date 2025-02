Mediaworld, inaugurato store esperienziale a Pompei

- Pubblicità -

MediaWorld continua a sviluppare la strategia ‘Experience Champion’ attraverso l’innovazione tecnologica e il rinnovamento dell’ampia e capillare rete di negozi. Pur rimanendo all’interno del Centro Commerciale Cartiera di Pompei, il negozio MediaWorld riapre in una nuova location del Centro in veste completamente rinnovata.

Grazie all’innovativo design ‘Look & Feel’, i clienti possono usufruire delle ampie aree esperienziali dove toccare con mano i prodotti, testare, ricevere consulenza e godere di quelle emozioni che solo la tecnologia sa regalare.

“MediaWorld rafforza la sua presenza in Campania con l’ammodernamento strategico del punto vendita di Pompei, che evolve diventando il primo experience store della regione grazie all’adozione del layout ‘Look & Feel’”. Dichiara Vittorio Buonfiglio, Chief Operating Officer MediaWorld “L’investimento testimonia il nostro impegno per lo sviluppo del territorio e per l’innovazione nel settore tecnologico. Attraverso un’offerta evoluta di prodotti, servizi a valore aggiunto e una consulenza personalizzata, miriamo a rendere la tecnologia accessibile a un pubblico sempre più ampio, consolidando il nostro ruolo di piattaforma omnicanale dedicata alle soluzioni tecnologiche.”

A presenziare alla visita in anteprima e alla cerimonia di taglio del nastro, a sottolineare l’importanza dell’occasione non solo per MediaWorld ma anche per la città, è intervenuto assieme al management nazionale e locale di MediaWorld il sindaco di Pompei, Carmine Lo Sapio.

MediaWorld Pompei e le Experience Zone

Lo store di Pompei si caratterizza per uno stile contemporaneo e accogliente che valorizza l’offerta di prodotti e servizi dell’Experience Champion nell’elettronica di consumo.

Ancor prima di varcare la soglia del negozio, due ampie vetrine che si affacciano sulla galleria danno evidenza delle ultime novità lanciate da top brand internazionali. All’ingresso del punto vendita, un megaschermo da 100” con una quinta alle spalle accoglie le persone dando evidenza delle promozioni e iniziative che di giorno in giorno animeranno lo store. Questa “bold entrance”, inoltre, indirizza i visitatori verso i punti focali che emergono nei 1800 Mq di spazio espositivo. L’invito a scoprire e vivere la tecnologia in prima persona, infatti, trova la sua massima espressione nelle Experience Zone, aree progettate secondo il comfort e l’informalità dell’home design, dove è possibile immergersi in un ambiente accogliente e sentirsi a proprio agio, toccare con mano, provare, informarsi e valutare le performance del prodotto ancor prima di portarlo a casa.

A Pompei sono presenti 3 Experience Zone dedicate alle passioni e preferenze che caratterizzano la clientela locale e che saranno palcoscenico di eventi e incontri con esperti. Nel dettaglio, a Pompei sono presenti:

Audio–Video Zone – un’area home cinema inserita in un ambiente dalle caratteristiche domestiche che agevolano nella scelta delle dimensioni dello schermo e del sistema audio più adatto.

– un’area home cinema inserita in delle dimensioni dello schermo e del sistema audio più adatto. Gaming Zone – questa area si presta a essere un polo di attrazione per gli appassionati di gaming di tutte le età. Nella gaming zone, infatti, sono presenti computer dotati di game pass e simulatori di guida

– questa area si presta a essere un polo di attrazione per gli appassionati di gaming di tutte le età. Nella gaming zone, infatti, sono presenti computer dotati di game pass e simulatori di guida Cooking Zone – Dotata di postazioni pienamente funzionanti, la cooking zone sarà teatro di dimostrazioni, degustazioni tematiche e show cooking. Sempre all’interno dell’area sarà possibile provare i prodotti e ricevere consulenza sui modelli, specifiche tecniche e istruzioni di utilizzo.

Lo store, quindi, oltre a essere un riferimento per lo shopping si qualifica anche come polo d’attrazione in chiave esperienziale e consulenziale.

Oltre ai punti informativi e le experience zone, infatti, MediaWorld Pompei è dotato di Smart Bar, un punto di contatto dove ricevere training sui prodotti acquistati, effettuare riparazioni di smartphone e tablet fuori garanzia, essere supportati nel setup e personalizzazione di nuovi acquisti o prodotti già in possesso del cliente, nonché supporto negli aggiornamenti. Lo Smart Bar, inoltre, si qualifica come presidio di sicurezza informatica, non solo per il supporto nell’installazione di appositi software e attivazione di filtri per il parental control, ma anche per la possibilità di ricevere consulenza e suggerimenti per difendersi da truffe e crimini informatici.

Il rinnovato negozio è allestito adottando soluzioni che consentono il contenimento energetico, elemento che ormai da molti anni caratterizza l’insegna. L’illuminazione è completamente a LED e l’energia utilizzata, proviene da fonti rinnovabili. Tutto il punto vendita è tele gestito al fine di ottimizzare i consumi e gestirne le accensioni e gli spegnimenti. Inoltre, il Building Management System del punto vendita regola costantemente la temperatura degli ambienti garantendo lo standard ambientale desiderato.

All’offerta dei prodotti e alla consulenza personalizzata in negozio si integrano gli altri touch point digitali (quali sito, app e display touch screen in store). In un’ottica omnicanale, infatti, i clienti potranno effettuare l’ordine sul sito mediaworld.it e finalizzarlo attraverso i servizi di Pick Up anche in 30 minuti e Pick&Pay con ritiro in store.

In occasione dell’inaugurazione dal 20 febbraio fino a domenica 23 sarà attiva la speciale promozione “NO IVA” per i possessori della Card MediaWorld CLUB.