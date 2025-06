MPS Engineering alla Mostra d’Oltremare per LTS EXPO 2025: innovazione logistica in mostra a Napoli

- pubblicità -

Sarà presente anche l’eccellenza salernitana MPS Engineering alla prima edizione di LTS EXPO, l’evento fieristico dedicato a logistica, trasporti e servizi che si terrà dal 27 al 29 giugno 2025 presso la Mostra d’Oltremare di Napoli.

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso: creare un punto d’incontro tra imprese, istituzioni e operatori del settore per affrontare i temi cruciali per lo sviluppo del comparto logistico, con uno sguardo particolare alle opportunità nel Mezzogiorno.

Un’azienda salernitana protagonista del cambiamento

MPS Engineering, azienda specializzata in automazione industriale e robotica per la logistica, sarà presente nel Padiglione 5 – Stand 554-564, dove porterà in esposizione i suoi due sistemi di punta:

Maxvert , il magazzino automatico verticale che consente un impiego efficiente dello spazio, aumentando la produttività e semplificando la gestione dei flussi interni;

Maxraptor, lo shuttle di stoccaggio intensivo che permette di gestire grandi volumi di pallet per singola referenza in maniera rapida e semiautomatica.

Si tratta di soluzioni tecnologiche già installate e funzionanti in decine di magazzini italiani, perfette per rispondere alle sfide della logistica moderna, come la necessità di aumentare la velocità, ridurre i costi e ottimizzare lo spazio disponibile.

Un’opportunità per le imprese del Sud

LTS EXPO si presenta come una vetrina per lo sviluppo economico del Sud Italia, e la presenza di realtà come MPS Engineering testimonia il potenziale tecnologico del tessuto industriale meridionale.

L’evento sarà anche l’occasione per discutere le politiche industriali del futuro, il ruolo delle infrastrutture, l’impatto dell’innovazione digitale e la transizione ecologica nel mondo dei trasporti e della logistica.

Invito aperto a tutti gli operatori

Imprenditori, tecnici, responsabili acquisti, operatori e stakeholder del comparto sono invitati a visitare lo stand MPS Engineering per scoprire le potenzialità concrete delle soluzioni automatizzate esposte.

Un’occasione da non perdere per conoscere da vicino una delle realtà più avanzate del Sud nel campo della logistica industriale.