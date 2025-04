MPS Engineering: il successo delle soluzioni per la logistica industriale a LogiMAT 2025

- pubblicità -

Si è conclusa con grande successo l’edizione 2025 di LogiMAT, tra le fiere più importanti al mondo nel settore della logistica e dell’intralogistica. Anche quest’anno, MPS Engineering ha confermato il proprio ruolo da protagonista, presentando in anteprima assoluta le evoluzioni tecnologiche dei propri sistemi automatici per il magazzino.

Tra le novità più apprezzate, la nuova versione del sistema di stoccaggio intensivo Maxraptor, dotata di:

– Funzione di autoapprendimento, per ottimizzare i percorsi di movimentazione

– Riconoscimento automatico delle dimensioni dei pallet (incluso il formato 800×1200 mm)

– Capacità di movimentazione fino a 1500 kg per pallet

Al fianco di Maxraptor, ha attirato l’attenzione anche la nuova generazione di magazzini verticali Maxvert, studiati per aumentare l’efficienza e la sicurezza nelle operazioni di picking, risparmiando oltre il 90% di spazio a terra.

L’impegno di MPS Engineering verso un’automazione sempre più intelligente e connessa si è tradotto nel concept “Intralogistic of the Future”, una visione che guida l’azienda nello sviluppo di soluzioni robotiche e digitali per l’industria 4.0.

www.mpsengineering.it