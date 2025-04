MPS Engineering porta l’automazione industriale campana nell’aerospazio: il futuro è già qui

- pubblicità -

Tecnologia, innovazione e orgoglio campano. Sono queste le parole che meglio descrivono l’ultimo straordinario progetto realizzato da MPS Engineering Spa, azienda con sede in Campania, specializzata in sistemi di automazione e robotica industriale.

Parliamo di un imponente sistema automatizzato pensato per il settore aerospaziale, capace di ridefinire gli standard di efficienza e precisione nell’industria 5.0.

Abbiamo incontrato il Perito Industriale Massimo Pannullo, CTO di MPS Engineering, per farci raccontare nel dettaglio questa innovazione tutta italiana.

M.C: Dottor Pannullo, ci racconta come nasce questo ambizioso progetto?

«L’idea nasce dalla volontà di rispondere alle nuove esigenze di gestione logistica e stoccaggio di componenti speciali destinati all’industria aerospaziale, un settore che richiede standard elevatissimi in termini di sicurezza, precisione e affidabilità. Abbiamo progettato e realizzato un sistema completamente su misura, integrabile con le infrastrutture già esistenti dei nostri clienti, per supportare la crescita tecnologica e industriale del comparto.»

M.C: Quali sono le caratteristiche principali di questo sistema?

«Il cuore del progetto è un Magazzino Automatico alto 25 metri, progettato per gestire UDC (Unità di Carico) di dimensioni eccezionali, lunghe 10 metri e capaci di trasportare fino a 8 tonnellate. La movimentazione interna è affidata a due bracci robotizzati che operano con precisione millimetrica, sollevando e posizionando i carichi nei rispettivi alloggiamenti.

La logistica interna, invece, è affidata all’AGV Maximum IV, un veicolo a guida autonoma che assicura trasporti sicuri ed efficienti fino alla sezione di carico del magazzino.»

M.C: Quali sono i principali vantaggi offerti da questa soluzione?

«Sicuramente la capacità di movimentare carichi pesanti in maniera rapida e precisa, l’ottimizzazione degli spazi grazie alla progettazione verticale del magazzino, e l’elevata sicurezza operativa resa possibile dalla gestione autonoma tramite AGV e bracci robotici.

Inoltre, il sistema è completamente personalizzabile e integrabile con i gestionali aziendali, garantendo una perfetta continuità operativa. Tutto questo riduce tempi, errori e costi operativi.»

M.C: Quanto è importante per voi puntare sulla robotica avanzata?

«Per noi la robotica non è solo uno strumento di automazione, è una leva strategica di crescita industriale. Riteniamo che investire in robotica avanzata significhi aumentare la competitività delle imprese italiane sui mercati internazionali. Questo progetto dimostra che anche in Campania si possono sviluppare soluzioni tecnologiche all’avanguardia, destinate a settori ad alta intensità tecnologica come l’aerospaziale.»

M.C: MPS Engineering continua a innovare: quali sono i prossimi obiettivi?

«Il nostro obiettivo è continuare a progettare soluzioni chiavi in mano su misura, capaci di adattarsi alle esigenze specifiche di ogni settore industriale. Vogliamo consolidare la nostra leadership in automazione industriale, puntando su tecnologie sempre più evolute: intelligenza artificiale, machine learning e robotica collaborativa saranno i nostri driver per il futuro.»

L’esperienza di MPS Engineering è la testimonianza concreta di come l’industria campana sappia raccogliere le sfide dell’innovazione globale, proponendo soluzioni tecnologiche di assoluta eccellenza.

Con progetti come questo, l’azienda conferma il suo ruolo di protagonista nella transizione verso l’industria 5.0, portando l’automazione e la robotica italiana sempre più vicine alle stelle.

Per maggiori informazioni sulle soluzioni di automazione e robotica industriale di MPS Engineering —> www.mpsengineering.it