MPS Engineering Spa, la visione del CTO Massimo Pannullo: efficienza e automazione per i magazzini del futuro

GazzettadiNapoli.it ha incontrato Massimo Pannullo, Perito Industriale e CTO di MPS Engineering Spa, azienda campana ormai affermata nel panorama nazionale dell’automazione intralogistica. Obiettivo: capire le sfide che gli imprenditori del settore logistico oggi affrontano e come le soluzioni di MPS Engineering rispondono concretamente a queste istanze.

M.C.: dott. Pannullo, quali sono oggi le domande più pressanti che le imprese del settore logistico e della movimentazione merci le rivolgono?

Le richieste arrivano da più fronti, ma alcune ricorrono sistematicamente:

1. Massimizzare la capacità di stoccaggio senza ampliare la pianta — molte aziende non hanno più spazio per espandersi orizzontalmente.

2. Riduzione dei tempi di prelievo e movimentazione — soprattutto in contesti con forti flussi in entrata e uscita.

3. Flessibilità e modularità — la capacità di adattarsi ai cambiamenti di mix prodotto, stagionalità, espansione futura.

4. Sicurezza e minor intervento manuale — diminuire errori, incidenti, movimentazioni rischiose.

5. Integrazione software e con i sistemi gestionali (ERP/WMS) — per avere controllo in tempo reale, tracciabilità e ottimizzazione del processo.

6. Sostenibilità e efficienza energetica — oggi il tema ambientale è sempre più centrale nel valutare un investimento.

Queste richieste non sono teoriche: le imprese vogliono soluzioni operative, con ritorno sull’investimento, e che possano inserirsi in contesti industriali esistenti.

Le soluzioni MPS Engineering: Maxraptor e Maxvert

M.C.: In che modo i prodotti MPS rispondono a quelle esigenze? Parliamo in particolare di Maxraptor e Maxvert.

Maxraptor®: stoccaggio intensivo di pallet con shuttle

Maxraptor® è un sistema semi-automatico di stoccaggio intensivo a pallet, basato su navette motorizzate (shuttle drive-in) che operano all’interno delle corsie, posizionando e prelevando i pallet in modo rapido, sicuro, e con efficienza elevata.

Punti di forza e benefici:

– Alta densità di stoccaggio: consente di sfruttare meglio la cubatura del magazzino, riducendo gli spazi di corridoio necessari per i carrelli.

– Tempi ridotti: riduce sensibilmente i tempi di accesso ai pallet rispetto a soluzioni drive-in tradizionali, grazie all’automazione interna alla corsia.

– Riduzione intervento manuale dei carrellisti, con minor rischio di errori o incidenti.

– Adatto per SKU omogenei con forti flussi — in settori come alimentare, farmaceutico, automotive, chimico, dove si gestiscono grandi volumi di pallet per codice identico.

– Trademark registrato: con la registrazione del marchio Maxraptor, MPS rafforza l’identità e la protezione tecnica della soluzione.

Maxvert®: magazzini automatici verticali per componenti e minuterie

MaxVert® è la linea di magazzini automatici verticali firmata MPS, ideata per sostituire scaffalature tradizionali, soprattutto per stoccare piccoli materiali, componenti, minuterie, contenitori e parti di ricambio.

Caratteristiche e vantaggi:

– Sviluppo in verticale: ottimizza lo spazio occupato al suolo, liberando superficie utile del magazzino.

– Prelievo “goods-to-picker”: il sistema porta direttamente al punto di carico/svuoto il cassetto contenente l’articolo richiesto, riducendo gli spostamenti degli operatori.

– Riduzione degli errori: grazie a puntatori laser o sistemi di localizzazione interna, si minimizzano le errate prelievi.

– Integrazione con l’ERP/WMS: funziona connesso in tempo reale per gestire inventario, priorità di prelievo, planning.

– Consumi controllati: la struttura è pensata per il risparmio energetico e ottimizzazione delle performance operative.

– Modelli modulari: la gamma offre 18 modelli configurabili e portate variabili secondo le esigenze di peso e dimensioni.

M.C.: In un contesto competitivo, quanto conta l’integrazione tra hardware e software?

È fondamentale. Non basta vendere macchine o navette: il valore reale emerge se il sistema parla con il gestionale, riceve ordini, gerarchizza le priorità, bilancia carichi e vincoli. Le nostre soluzioni Maxraptor e Maxvert sono progettate per integrarsi nativamente con ERP e WMS.

Inoltre, i dati raccolti in tempo reale permettono analisi predittive, manutenzione preventiva, ottimizzazione delle rotte e del flusso dei materiali.

M.C.: Qual è l’orizzonte di ritorno di un investimento in queste tecnologie?

Dipende dalla scala, dal volume e dalla complessità del flusso logistico. Tuttavia, per molti casi reali, il payback si ottiene in 2-4 anni, grazie al risparmio su spazi, personale, errori, tempi morti. Consideri che il mercato dell’automazione dei magazzini sta crescendo con un tasso annuo atteso superiore al 16% (CAGR) fino al 2030, trainato da esigenze di efficienza, carenza di manodopera e aumenti del commercio elettronico.

In molte realtà industriali non esiste la possibilità di ampliamenti orizzontali: l’unica leva disponibile è la verticalizzazione e la densificazione delle corsie. Maxvert e Maxraptor sono progettati con questa filosofia: guadagnare spazio utile in altezza, ridurre corridoi, massimizzare il volume stoccabile.

In un’economia guidata dalla velocità, ogni secondo conta. Ridurre movimentazioni inutili, minimizzare tempi morti e ottimizzare rotte è cruciale. L’automazione “goods-to-picker” (nel caso del vertical) e shuttle interni (nel pallet) contribuiscono a questo obiettivo.

Le imprese vogliono visibilità in tempo reale, reportistica, monitoraggio, manutenzione predittiva. Non basta avere un magazzino: serve che il magazzino “parli”. Le soluzioni MPS nascono con interfacce digitali native che permettono il dialogo con sistemi gestionali.

Meno operatori che camminano nei corridoi, meno errori umani, movimenti controllati: tutto ciò migliora la sicurezza sul lavoro — un tema sensibile per qualunque responsabile operativo.

Oggi non si giudica solo il rendimento tecnico, ma anche il consumo energetico, l’efficienza e l’impatto ambientale. L’automazione ben calibrata riduce sprechi, illuminazione attiva solo quando serve e utilizzo ottimizzato dell’energia nei movimenti.

Grazie a questa intervista, emerge come MPS Engineering Spa interpreti le esigenze reali del settore della logistica e le trasformi in soluzioni concrete e scalabili. Soluzioni come Maxraptor e Maxvert non sono gadget futuristici, ma strumenti pragmatici con un impatto diretto su efficienza, spazio, sicurezza e digitalizzazione.

Per le imprese della Campania, del Sud Italia e oltre: investire nell’automazione non è un extra, è una necessità per restare competitive. MPS Engineering Spa si pone come partner che unisce progettualità, competenza ingegneristica e concretezza operativa.

Per informazioni:

MPS Engineering Spa

via Fangarielli 1 – 84131 Salerno

www.mpsengineering.it

Soluzioni per l’intralogistica:

Maxvert – magazzini automatici verticali

Maxrpator – sistema di stoccaggio intensivo per pallet