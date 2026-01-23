Naples Shipping Week, la VII edizione dal 26 al 31 ottobre

- pubblicità -

Dal 26 al 31 ottobre 2026 Napoli ospiterà la 7a edizione della Naples Shipping Week (NSW26), la settimana dedicata alla cultura e all’economia del mare organizzata dal Propeller Club Port of Naples e da ClickutilityTeam.

Un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale e internazionale, punto di riferimento per la comunità marittima, portuale e logistico-industriale, come confermato dai numeri dell’ultima edizione: 40 eventi a calendario, oltre 4.000 partecipanti e più di 100 partner coinvolti.

La settimana partenopea ospiterà una serie di eventi, aperti all’intera comunità marittima, tra workshop, conferenze e momenti di confronto dedicati ai temi chiave dello shipping, della logistica, dell’innovazione tecnologica e dello sviluppo sostenibile del sistema marittimo e portuale.

Naples Shipping Week, una governance sempre più ampia e condivisa. Cresce il gruppo di lavoro che sostiene e promuove la manifestazione, con il coinvolgimento delle principali istituzioni politiche e amministrative del territorio, delle associazioni marittime e portuali, del mondo accademico e della ricerca, tra cui: Comune di Napoli; Città Metropolitana di Napoli; Regione Campania; ADSP Mar Tirreno Centrale; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Campania; Assoagenti; Associazione NEREI A.P.S; Assospena; Città della Scienza; CNR – IRISS; CNR – ISMed; Lega Navale Italiana (sezioni campane); Stazione Zoologica Anton Dohrn; Touring Club Italiano – Campania; Unione Industriali Napoli; Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli; Università degli Studi di Napoli Federico II; Università degli Studi di Napoli Parthenope.

In particolare, nel pomeriggio dello scorso 20 gennaio nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, il Comune di Napoli ha ospitato la prima riunione di avvicinamento all’evento di ottobre.

Presente per il Comune l’Assessore alle Infrastrutture con delega al mare Edoardo Cosenza. “Il recupero del rapporto tra la città ed il mare attraverso interventi di valorizzazione della costa cittadina e del suo mare è uno degli asset strategici del Comune di Napoli” ha dichiarato Cosenza “pertanto anche a nome del Sindaco Manfredi confermo l’interesse dell’Amministrazione per l’evento”.

Nel corso dell’incontro il Presidente di The International Propeller Club Port of Naples Umberto Masucci. ha dichiarato: “Stiamo preparando un grande Naples Shipping Week, abbiamo una forte squadra organizzativa composta dal Propeller ma anche dalle Istituzioni e da tutte le Associazioni del Cluster. La riunione del Gruppo di lavoro nella Sala Giunta del Comune di Napoli ha un alto valore simbolico e ringrazio molto il Sindaco Manfredi e l’Assessore Cosenza per l’ospitalità e per il sostegno”.

Infine Masucci, insieme a Carlo Silva, presidente di ClickutilityTeam, ha dato alcune anticipazioni del palinsesto della shipping week: come di consueto nei primi due giorni si svolgeranno gli eventi promossi dagli enti di ricerca e dalle associazioni, mentre il terzo giorno sarà dedicato alle Università con conferenze di profilo scientifico. Infine giovedì 29 e venerdì 30 ottobre, il Centro Congressi della Stazione Marittima ospiterà la 18a edizione di Port&ShippingTech, il forum internazionale dedicato alle innovazioni tecnologiche per lo sviluppo del sistema logistico e marittimo, Main Conference della NSW. Sempre la sera di venerdì 30 si svolgerà l’evento di networking di punta della settimana, la cena conclusiva riservata alla community dello shipping nazionale ed internazionale.

Nei prossimi mesi sarà rivelata e la prestigiosa location che ospiterà la Networking Dinner di NSW e saranno comunicati il programma completo, i temi portanti dell’edizione 2026 e i dettagli relativi ai singoli appuntamenti.