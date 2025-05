- pubblicità -

Una burocrazia che migliora la vita delle persone non è utopia. È uno dei traguardi della digitalizzazione sanitaria, un processo capace di togliere peso amministrativo, ridurre la necessità di spostamento, favorire l’incrocio dei dati e avvicinare le prestazioni ai bisogni, portando le cure nella prossimità del proprio domicilio e delle Case di Comunità. Questo processo va però guidato, perché, prima di tutto, è un processo di pensiero, visione e di ascolto, di attenzione alla persona e, solo in secondo momento, un processo tecnologico.

Questa è l’intuizione del Napoli Bees Square ‘Umanesimo digitale e sanità’ che si terrà il prossimo 16 maggio 2025, a partire dalle ore 9:00, alla Città della Scienza di Napoli (Via Coroglio, 57). I lavori di quello che si annuncia come il più importante evento dedicato all’innovazione in sanità saranno introdotti dall’Assessore al Bilancio – Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale – Informatizzazione dei processi contabili e gestionali in ambito sanitario della Giunta Regionale della Campania, Ettore Cinque e dal Presidente di So.Re.Sa. S.p.A. Tommaso Casillo. A seguire si succederanno interventi come quello di Monsignor Gianfranco Basti, di pensatori come Carlo Ghezzi, manager pubblici esperti di transizione digitale come Massimo Di Gennaro, e molti altri. La giornata prevede 10 panel divisi in tre sale con oltre 60 relatori provenienti da tutta Italia, e in particolare dal Mezzogiorno, che soprattutto grazie al progetto Sinfonia ha manifestato di poter essere la locomotiva della trasformazione digitale in sanità per l’intero Paese.

Di cosa si parlerà

Filo conduttore dell’intera giornata – scandita da momenti di confronto partecipativo, plenarie di sintesi e una cronaca aggiornata in tempo reale grazie all’AI – sarà l’equilibrio tra umanità e tecnologia. “Nella trasformazione della sanità digitale – spiega Raffaella Fonda, Direttrice della Rete FARESANiTÀ che organizza l’evento – non bisogna perdere di vista il punto fondamentale: la persona. I servizi non devono essere immaginati a partire dalla tecnologia, ma da chi ha più bisogno di usufruire: anziani, malati, residenti, spesso, in aree rurali. Questo è il grande tema che verrà declinato nelle verticali dedicate all’Umanesimo digitale, artendo dall’URP 2.0 con una riflessione su come cambia la relazione con l’utenza nell’era della sanità digitale, alla Cybersecurity per una sanità digitalmente sicura, al rischio che la sanità corre negli scenari della guerra ibrida, fino all’umanizzazione delle cure, telemedicina e Case di Comunità.

Perché Napoli

Perché la Campania sta facendo da apripista a livello nazionale adottando soluzioni di sanità digitale all’avanguardia sia per la tecnologia che per l’attenzione alla centralità della persona.

Questa è la direzione presa da Sinfonia Salute, il sistema informativo campano sviluppato dall’agenzia regionale So.Re.Sa. S.p.A. e dalla App Campania in Salute.

“La domanda fondamentale che ci poniamo ogni giorno – dice Massimo Di Gennaro, Direttore Innovazione e Sanità Digitale So.Re.Sa. S.p.A. – è: come può la tecnologia migliorare l’assistenza e la qualità della vita? Come può includere i più fragili, che hanno difficoltà a muoversi e a farsi sentire? Questa è la sfida più importante del futuro. Mantenere la persona al centro e la tecnologia al suo servizio”.

Cosa è Bees Square

“Per parlare di futuro abbiamo inventato un format all’avanguardia – riprende Fonda-. Sarà un evento circolare, con occasioni di scambio in piccoli gruppi e momenti collegiali di sintesi tra loro facilitati dal flusso di informazioni e aggiornamenti inter-evento generato con il supporto dell’AI. Lo scopo è far incontrare attori e attrici della filiera e tutti gli stakeholder per contribuire a seminare il miglioramento. La rete FARESANiTÀ nasce con questo obiettivo, condividendo esperienze e competenze multidisciplinari al fine di costruire nuovi processi di innovazione gestionale e tecnologica. Bees Square fa parte dei format Bees di FARESANiTÀ (Bees Room, Bees Lab, Bees Square): Momenti nei quali gli stakeholder della sanità lavorano insieme come api in un alveare per rinnovare e migliorare la sanità italiana”.

L’incontro tra pubblico e privato per l’innovazione

Questo incontro, tra pubblico e privato, è una delle urgenze sorte con l’arrivo della sanità digitale e si manifesta nel grande numero di aziende e start up presenti all’evento tra i tavoli (i ‘Think Hub’).

L’evento ha il patrocinio di Regione Campania, il patrocinio di So.Re.Sa. S.p.A. e vede il sostegno di numerose grandi aziende.

La missione della digitalizzazione

A emergere dal Napoli Bees Square ‘Umanesimo digitale e sanità’ il 16 maggio 2025 nella Città della Scienza di Napoli non saranno perciò solo i grandi temi come la telemedicina, sanità territoriale, interoperabilità, intelligenza artificiale e la protezione dei dati che spesso accompagnano il dibattito sull’innovazione in sanità, ma l’umanizzazione delle cure, un traguardo di visione che ha bisogno di molto più di una buona tecnologia, ma di una cultura che sappia pensarla, svilupparla e applicarla tenendo sempre la persona al centro dell’intero processo.