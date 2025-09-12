Napoli, città dell’innovazione biomedica

- pubblicità -

Nel contesto della seconda giornata della Conferenza degli Addetti scientifici e spaziali e degli Esperti agricoli – promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il coordinamento del Ministero dell’Università e della Ricerca – , si è svolta oggi una visita al Center for Advanced Biomaterials for Health Care (CABHC) dell’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Napoli, una delle realtà più avanzate in Europa nel campo della bioingegneria e delle biotecnologie.

L’iniziativa è parte del programma promosso dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, presieduto dal Prefetto Michele di Bari, che ha voluto includere il CABHC tra le tappe emblematiche del percorso di celebrazione dei 2500 anni della città, sottolineando il ruolo strategico di Napoli come motore di innovazione per il Mezzogiorno e per l’intero Paese:

“La conferenza si inserisce nel percorso che il Comitato Nazionale Neapolis 2500 ha voluto tracciare Napoli, una città che non solo custodisce una storia millenaria, ma che oggi si afferma come luogo di produzione di conoscenza, tecnologia e visione. Eccellenze come il Center for Advanced Biomaterials for Health Care dell’IIT consentono di attrarre talenti e contribuire concretamente alle grandi sfide globali. È in contesti come questo che si costruisce il futuro, attraverso il dialogo tra istituzioni, scienza e territorio”.

Tra le innovazioni più significative sviluppate dal Centro, spiccano gli organ-on-chip, dispositivi microfluidici che simulano il funzionamento di organi umani. Questi modelli, realizzati a partire da cellule umane e assemblati grazie alle tecnologie di stampa 3D e microfluidica, permettono di riprodurre tessuti come pelle, polmoni, intestino, cervello e fegato, superando i limiti dei modelli animali (come la variabilità biologica) e offrendo quindi una piattaforma rivoluzionaria per lo studio delle patologie, la sperimentazione di farmaci e lo sviluppo di terapie personalizzate.

Il CABHC sta anche lavorando all’integrazione di questi modelli fisici con sistemi computazionali e algoritmi di intelligenza artificiale, per costruire digital twin dei pazienti: repliche virtuali capaci di simulare l’evoluzione delle malattie e la risposta individuale ai trattamenti. Tale integrazione rappresenta una svolta epocale nella medicina personalizzata.

“Il CABHC nasce con l’obiettivo di sviluppare soluzioni tecnologiche ispirate alla biologia, mettendo in dialogo competenze diverse: dall’ingegneria tissutale alla medicina rigenerativa, dal rilascio controllato di farmaci alla diagnostica avanzata. Grazie a questo approccio multidisciplinare e alla connessione con il network internazionale dell’Istituto Italiano di Tecnologia, collaboriamo con realtà scientifiche di eccellenza e riusciamo ad attrarre ricercatori da tutto il mondo. Oggi, il nostro staff è composto per il 50% da persone provenienti dall’estero, con un’età media di 36 anni: un segnale forte di quanto la ricerca possa essere motore di attrazione, crescita e sviluppo”, ha commentato Paolo Netti, Direttore del CABHC dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Napoli.

Il Center for Advanced Biomaterials for Health Care dell’IIT

Situato all’interno della Mostra d’Oltremare, il Centro si estende su oltre 1200 m² di laboratori dotati di strumentazione all’avanguardia per la sintesi, fabbricazione e caratterizzazione di biomateriali e dispositivi biomedicali, e si articola in due unità di ricerca altamente specializzate:

L’Unità Bio-logic Materials , coordinata da Paolo Netti CERES modelli cerebrali avanzati in vitro , capaci di replicare il microambiente degli organi umani. Finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’iniziativa D34Health, il progetto CERES combina la biostampa 3D con la coltura di tessuti cellulari per accelerare lo sviluppo di nuove terapie neurologiche.

, coordinata da , capaci di replicare il microambiente degli organi umani. Finanziato dall’Unione Europea e dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’iniziativa D34Health, il progetto CERES combina la biostampa 3D con la coltura di tessuti cellulari per accelerare lo sviluppo di nuove terapie neurologiche. L’Unità Synthetic and Systems Biology for Biomedicine, guidata da Velia Siciliano

“Il Center for Advanced Biomaterials for Health Care è un esempio virtuoso di come la ricerca possa generare innovazione concreta, mettendo a sistema le diverse competenze e creando connessioni di valore con il mondo industriale. È questo il modello da seguire: non solo formare talenti, ma costruire le condizioni perché possano restare, crescere e contribuire allo sviluppo del territorio. Serve una visione sistemica che favorisca il trasferimento tecnologico, la valorizzazione dei brevetti e l’attrazione di investimenti, per trasformare le idee in soluzioni e la conoscenza in motore di crescita”, ha aggiunto il medico-endocrinologo Salvatore Longobardi, membro del Comitato Nazionale Neapolis 2500 e promotore della visita.

www.napolimusa.it . Per rimanere aggiornati sulle attività e gli eventi previsti nell’ambito del programma definito dal Comitato Nazionale Neapolis 2500, in occasione del venticinquesimo anniversario della città, è possibile consultare il sito web