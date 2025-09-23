Napoli tra le mete più ambite dagli italiani nell’estate 2025, secondo Parclick

- pubblicità -

Secondo i dati raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 da Parclick.it, l'app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di posti auto negli aeroporti italiani sono aumentate del 24% rispetto all'estate 2024. Si è appena conclusa un'estate da record per quanto riguarda i viaggi, in particolare per gli italiani.

Napoli si posiziona al 7º posto tra le 30 destinazioni più ricercate dagli italiani nell’estate 2025.

Oltre a Napoli, figurano altre 8 città italiane: Catania (4), Lampedusa (6), Palermo (10), seguite da Bari (19), Bologna (20), Brindisi (21), Cagliari (24), Lamezia Terme (26) e Olbia (27).

Le grandi capitali europee, con la ricchezza delle loro attrazioni turistiche, restano tra le mete predilette dagli italiani per una vacanza breve. Parigi conquista il primo posto tra le ricerche del 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3) che completano la top 3, quindi Praga all’11ª posizione, Barcellona (12), Budapest (13), Lisbona (16), Vienna (18), Madrid (22), Copenaghen (25) e Siviglia (30).

Le destinazioni all’insegna di sole, mare e divertimento notturno hanno registrato un forte interesse: Ibiza e Malta si piazzano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, seguite da Fuerteventura (15), Tenerife (17) e Palma di Maiorca (28).

Infine, le mete a lungo raggio più cercate nel 2025 sono state New York (9), Dubai (14) e Zanzibar (23).

Destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025:

1. Parigi

2. Amsterdam

3. Londra

4. Catania

5. Ibiza

6. Lampedusa

7. Napoli

8. Malta

9. New York

10. Palermo

11. Praga

12. Barcellona

13. Budapest

14. Dubai

15. Fuerteventura

16. Lisbona

17. Tenerife

18. Vienna

19. Bari

20. Bologna

21. Brindisi

22. Madrid

23. Zanzibar

24. Cagliari

25. Copenaghen

26. Lamezia Terme

27. Olbia

28. Palma di Maiorca

29. Santorini

30. Siviglia

Il team di Parclick.it ha inoltre analizzato le mete più cercate in base alla città di partenza, ottenendo i seguenti risultati:

Napoli

1. Milano

2. Barcellona

3. Ibiza

4. Catania

5. Parigi

6. Olbia

7. Mykonos

8. Palermo

9. Amsterdam

10. Cagliari

Viaggiare non significa solo scegliere una meta, ma pianificare ogni dettaglio per vivere al meglio l'esperienza fin dal primo momento. Uno degli ostacoli più comuni è proprio trovare un parcheggio in aeroporto.

Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, commenta: “Nell’estate 2025 gli italiani hanno viaggiato moltissimo, come dimostrano i picchi di ricerche online sulle mete più diverse e, di conseguenza, anche le ricerche di parcheggi in aeroporto, aumentate del 24% rispetto all’anno scorso. I dati analizzati da Parclick confermano inoltre il profondo amore che gli italiani nutrono per il proprio Paese. Napoli, in particolare, è la 7ª destinazione più ricercata al mondo per trascorrere momenti di svago e vacanza. Noi di Parclick siamo convinti che questa tendenza si manterrà anche nei prossimi anni, ed è per questo che lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti i migliori parcheggi per vacanze serene e indimenticabili.”