Napoli tra le mete più ambite dagli italiani nell’estate 2025, secondo Parclick

Si è appena conclusa un’estate da record per quanto riguarda i viaggi, in particolare per gli italiani. Secondo i dati raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 da Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di posti auto negli aeroporti italiani sono aumentate del 24% rispetto all’estate 2024.
Napoli si posiziona al 7º posto tra le 30 destinazioni più ricercate dagli italiani nell’estate 2025.
Oltre a Napoli, figurano altre 8 città italiane: Catania (4), Lampedusa (6), Palermo (10), seguite da Bari (19), Bologna (20), Brindisi (21), Cagliari (24), Lamezia Terme (26) e Olbia (27).
Le grandi capitali europee, con la ricchezza delle loro attrazioni turistiche, restano tra le mete predilette dagli italiani per una vacanza breve. Parigi conquista il primo posto tra le ricerche del 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3) che completano la top 3, quindi Praga all’11ª posizione, Barcellona (12), Budapest (13), Lisbona (16), Vienna (18), Madrid (22), Copenaghen (25) e Siviglia (30).
Le destinazioni all’insegna di sole, mare e divertimento notturno hanno registrato un forte interesse: Ibiza e Malta si piazzano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, seguite da Fuerteventura (15), Tenerife (17) e Palma di Maiorca (28).
Infine, le mete a lungo raggio più cercate nel 2025 sono state New York (9), Dubai (14) e Zanzibar (23).
Destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025:
1. Parigi
2. Amsterdam
3. Londra
4. Catania
5. Ibiza
6. Lampedusa
7. Napoli
8. Malta
9. New York
10. Palermo
11. Praga
12. Barcellona
13. Budapest
14. Dubai
15. Fuerteventura
16. Lisbona
17. Tenerife
18. Vienna
19. Bari
20. Bologna
21. Brindisi
22. Madrid
23. Zanzibar
24. Cagliari
25. Copenaghen
26. Lamezia Terme
27. Olbia
28. Palma di Maiorca
29. Santorini
30. Siviglia
Il team di Parclick.it ha inoltre analizzato le mete più cercate in base alla città di partenza, ottenendo i seguenti risultati:
Napoli
1. Milano
2. Barcellona
3. Ibiza
4. Catania
5. Parigi
6. Olbia
7. Mykonos
8. Palermo
9. Amsterdam
10. Cagliari
Viaggiare non significa solo scegliere una meta, ma pianificare ogni dettaglio per vivere al meglio l’esperienza fin dal primo momento. Uno degli ostacoli più comuni è proprio trovare un parcheggio in aeroporto. Servizi come Parclick.it, attivo in oltre 150 aeroporti europei, possono fare davvero la differenza, aiutando a risparmiare tempo e stress e a concentrarsi su ciò che conta di più: godersi il viaggio.
Ester Stivelli, Squad Lead Italia di Parclick, commenta: “Nell’estate 2025 gli italiani hanno viaggiato moltissimo, come dimostrano i picchi di ricerche online sulle mete più diverse e, di conseguenza, anche le ricerche di parcheggi in aeroporto, aumentate del 24% rispetto all’anno scorso. I dati analizzati da Parclick confermano inoltre il profondo amore che gli italiani nutrono per il proprio Paese. Napoli, in particolare, è la 7ª destinazione più ricercata al mondo per trascorrere momenti di svago e vacanza. Noi di Parclick siamo convinti che questa tendenza si manterrà anche nei prossimi anni, ed è per questo che lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti i migliori parcheggi per vacanze serene e indimenticabili.”
