Nasce Bussola Capital, search fund per passaggio generazionale di pmi

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Debutta sul mercato italiano Bussola Capital, nuovo search fund fondato da Ales Cambareri e Edoardo Positano e dedicato all’acquisizione di una piccola-media impresa italiana in un momento di passaggio generazionale. Il veicolo è sostenuto da 21 investitori italiani ed esteri.

Il search fund è un modello sempre più diffuso per accompagnare il passaggio di una PMI da chi l’ha fondata a un nuovo imprenditore, preservandone l’identità e sostenendone la crescita. Un gruppo di investitori finanzia uno o più searcher che individuano, acquisiscono e guidano direttamente un’unica azienda, anche attraverso ulteriori acquisizioni mirate. Bussola Capital adatta questo modello al contesto italiano come alternativa al private equity tradizionale, puntando su capitale paziente e un impegno diretto e a tempo pieno nella guida dell’azienda.

Obiettivo preservare valore di impresa

“Il nostro obiettivo è preservare il valore che l’imprenditore ha costruito nel tempo e guidare l’azienda in prima persona verso una nuova fase di crescita, con ulteriori acquisizioni mirate, per costruire un nuovo polo di eccellenza italiano”, dichiarano Ales Cambareri e Edoardo Positano, co-fondatori di Bussola Capital. “Riteniamo che in Italia esista un tessuto di PMI solide che rischia di perdere valore nel passaggio generazionale, se non trova un interlocutore capace di prendersene cura nel tempo.”

Ales Cambareri e Edoardo Positano si conoscono e lavorano insieme da molti anni, un rapporto di fiducia consolidato su cui hanno costruito la partnership imprenditoriale alla base di Bussola Capital. Il loro percorso unisce competenze finanziarie a un’esperienza imprenditoriale e operativa diretta, messa al servizio della crescita del progetto.

Tra gli investitori che sostengono la ricerca di Bussola Capital figurano Istria, Relay Investments Europe, Vonzeo Capital, Forti Search Fund Partners, Alza, Evolutiq, Ambit Partners, Legacy, Pina Capital e Spectra, realtà globali specializzate in questa asset class, insieme a investitori privati precursori del modello come Leon Bartolomé. Il gruppo include inoltre investitori istituzionali e privati italiani di primissimo livello come la Fondazione Giordano Dell’Amore, Lorenzo Positano, Giovanni Crostarosa, Edoardo De Ruvo e Stefano Airoldi. Tra i sostenitori figurano anche searcher di successo come Jürgen Rilling, Ignacio Jarava, Christoph Sehr ed Emanuele Charalambis.

Bussola Capital è stata assistita nella costituzione del veicolo da GOP – Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, con un team guidato dal partner Gerardo Carbonelli.

Bussola Capital è ora attivamente alla ricerca di una PMI finanziariamente solida, con EBITDA tra 1 e 6 milioni di euro e margini superiori al 10%, ricavi costanti o in crescita e una solida generazione di cassa. Il settore ideale è non ciclico, frammentato e B2B, e la ricerca si estende a tutto il territorio nazionale, senza vincoli geografici.