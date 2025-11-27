- pubblicità -

Prende il via NEXT NAPOLI – Dove l’innovazione incontra la comunità, il nuovo progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, realizzato dal Servizio Politiche a sostegno del lavoro e finanziato dal PN “METRO PLUS e Città Medie del Sud 2021–2027”.

mira a raccogliere e selezionare idee e proposte progettuali di innovazione sociale, da inserire in un percorso di accompagnamento volto a sostenere la realizzazione di progetti in grado di generare inclusione, partecipazione e sviluppo locale.

NEXT NAPOLI si rivolge a Enti del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, ecc. ) ed a Gruppi Informali di cittadini interessati a proporre iniziative innovative capaci di migliorare la qualità della vita nei quartieri e rafforzare le reti di comunità.

L’Avviso Pubblico Fase 1 – Accompagnamento alla progettazione, disponibile in questa pagina, prevede la selezione di un massimo di 60 idee progettuali che potranno accedere a un percorso di mentoring e formazione, finalizzato a sviluppare competenze, sostenibilità e impatto sociale delle proposte.

Gli ambiti di intervento potranno riguardare, tra gli altri: inclusione e coesione sociale, welfare di comunità, imprenditorialità civica e giovanile, sostenibilità ambientale, educazione e formazione, sport, turismo sociale e produzione culturale.

I progetti che completeranno con successo il percorso potranno accedere alla Fase 2 del programma, che prevede contributi economici a fondo perduto fino a 140.000 euro per gli Enti del Terzo Settore e fino a 50.000 euro per i Gruppi informali di cittadini.Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata https://spaziinnovazionesociale.comune.napoli.it a partire dalle ore 09:00 del 27 novembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.

Tutta la documentazione, l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sono scaricabili in questa pagina.

Per informazioni e richieste di chiarimento: supporto@nextnapoli.it

Scadenza: entro e non oltre le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.