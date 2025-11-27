NEXT NAPOLI – Dove l’innovazione incontra la comunità

Di
Redazione
-
- pubblicità -
Prende il via NEXT NAPOLI – Dove l’innovazione incontra la comunità, il nuovo progetto dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli, realizzato dal Servizio Politiche a sostegno del lavoro e finanziato dal PN “METRO PLUS e Città Medie del Sud 2021–2027”.
L’iniziativa mira a raccogliere e selezionare idee e proposte progettuali di innovazione sociale, da inserire in un percorso di accompagnamento volto a sostenere la realizzazione di progetti in grado di generare inclusione, partecipazione e sviluppo locale.

NEXT NAPOLI si rivolge a Enti del Terzo Settore (associazioni, cooperative sociali, fondazioni, imprese sociali, ecc.) ed a Gruppi Informali di cittadini interessati a proporre iniziative innovative capaci di migliorare la qualità della vita nei quartieri e rafforzare le reti di comunità.

L’Avviso Pubblico Fase 1 – Accompagnamento alla progettazione, disponibile in questa pagina, prevede la selezione di un massimo di 60 idee progettuali che potranno accedere a un percorso di mentoring e formazione, finalizzato a sviluppare competenze, sostenibilità e impatto sociale delle proposte.

Gli ambiti di intervento potranno riguardare, tra gli altri: inclusione e coesione sociale, welfare di comunità, imprenditorialità civica e giovanile, sostenibilità ambientale, educazione e formazione, sport, turismo sociale e produzione culturale.

I progetti che completeranno con successo il percorso potranno accedere alla Fase 2 del programma, che prevede contributi economici a fondo perduto fino a 140.000 euro per gli Enti del Terzo Settore e fino a 50.000 euro per i Gruppi informali di cittadini.Le domande potranno essere presentate esclusivamente tramite la piattaforma online dedicata https://spaziinnovazionesociale.comune.napoli.it a partire dalle ore 09:00 del 27 novembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.

Tutta la documentazione, l’Avviso Pubblico e i relativi allegati sono scaricabili in questa pagina.
Per informazioni e richieste di chiarimento: supporto@nextnapoli.it

Scadenza: entro e non oltre le ore 12:00 del 27 gennaio 2026.

(576.42 KB)Avviso Pubblico (576.42 KB)
(250.43 KB)Disposizione Dirigenziale n. 107 del 25_11_2025 (approvazione Avviso Pubblico) (250.43 KB)
(102.43 KB)Allegato 1 – Domanda di accompagnamento (102.43 KB)
(136.56 KB)Allegato 2 – Scheda idea progettuale (136.56 KB)
(131.51 KB)Allegato 3a – Dichiarazione possesso requisiti – ETS (131.51 KB)
(132.12 KB)Allegato 3b – Dichiarazione possesso requisiti – Gruppi Informali (132.12 KB)
(271.78 KB)Allegato 4 – Informativa privacy Comune di Napoli (271.78 KB)
(127.04 KB)Allegato 5 – DSAN Regolarità Programma 100 (127.04 KB)
(330.14 KB)Allegato 6 – Patto di integrità (330.14 KB)

Scopri di più da Gazzetta di Napoli

Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.

alberi di Natale sintetici da 180 cm a 270 cm. con led e decorazioni a prezzi scontati su IdeaCasapiu.it

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE