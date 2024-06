Nuova ZES UNICA: opportunità di crescita per le Imprese del Mezzogiorno

Ottime notizie per le imprese del Mezzogiorno: è stato sbloccato il Credito di Imposta della Nuova ZES UNICA. Questo incentivo rappresenta una significativa opportunità per le aziende che vogliono investire nelle regioni meridionali d’Italia.

Cos’è la Nuova ZES UNICA?

La Zona Economica Speciale (ZES) Unica è un’iniziativa del Governo italiano, pensata per stimolare lo sviluppo economico delle regioni del Sud Italia. Le aree coinvolte includono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, oltre alle zone dell’Abruzzo individuate nella Carta degli Aiuti a Finalità Regionale 2022-2027. Con un fondo complessivo di 1,8 miliardi di euro, stanziati dal Decreto Sud di settembre 2023, questo incentivo mira a favorire la crescita e l’insediamento di nuove imprese in queste aree.

Come Funziona il Credito di Imposta

Il Credito di Imposta della Nuova ZES UNICA è disponibile per tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile, che operano o intendono stabilirsi nelle aree designate. Gli investimenti coperti dal programma devono variare tra i 200.000 euro e i 100 milioni di euro e possono includere:

– Macchinari

– Impianti

– Attrezzature

– Terreni

– Immobili strumentali (fino al 50% del valore complessivo dell’investimento)

Questa misura non è cumulabile con gli incentivi del PNRR (Piano di Transizione 5.0), ma può essere combinata con altri aiuti non considerati “aiuti di Stato”, nel rispetto delle normative europee.

Vantaggi e Percentuali di Credito di Imposta

Il valore del Credito di Imposta varia in base alla dimensione dell’impresa e alla regione di investimento:

– 60% del valore dell’investimento per le imprese in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Area Sulcis in Sardegna

– 50% in Basilicata, Molise e Sardegna

– 35% in Abruzzo

Inoltre, per investimenti fino a 50 milioni di euro, le medie imprese possono beneficiare di un aumento del 10% del credito, mentre le piccole imprese possono ottenere un incremento del 20%.

Come Accedere al Credito di Imposta

Le imprese interessate devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024. Il periodo per presentare le domande va dal 12 giugno al 12 luglio 2024. L’importo effettivo del Credito di Imposta sarà calcolato in proporzione al tetto massimo delle risorse disponibili, pari a 1,8 miliardi di euro. Se le richieste superano questa cifra, il credito sarà ridotto proporzionalmente.

Per accedere all’incentivo, è necessaria una certificazione obbligatoria da parte di un revisore dei conti o di una società abilitata, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese.

Innovazione e Soluzioni di Stoccaggio per l’Industria 4.0

La Nuova ZES UNICA supporta anche soluzioni di stoccaggio avanzate, come i magazzini automatici di MPS Engineering, azienda salernitana leader nell’automazione e nella robotica industriale.

I Magazzini Automatici consentono una gestione intelligente e intensiva di merci, prodotti e materiali. Queste tecnologie sono fondamentali per migliorare l’efficienza e la competitività delle imprese del Mezzogiorno.

In sintesi, il Credito di Imposta della Nuova ZES UNICA rappresenta una straordinaria opportunità per le imprese del Sud Italia di investire, crescere e innovare, contribuendo al rilancio economico dell’intera area. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, continuate a seguire la nostra sezione economia.