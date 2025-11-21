OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività, incontro all’Unione Industriali

Venerdì 21 novembre, a partire dalle ore 15.00, presso la sede dell’Unione Industriali Napoli (piazza dei Martiri, 58), Sala Cenzato, si terrà l’incontro dal titolo “Competenze manageriali e modelli formativi per la pianificazione strategica dinamica nelle imprese della Provincia di Napoli”.
L’appuntamento servirà per presentare “OL.E.P. – Oltre l’Efficienza e la Produttività”, il nuovo progetto finanziato da Fondirigenti, promosso da Unione Industriali Napoli e Federmanager Napoli, e realizzato da Federmanager Academy e Uniservizi Napoli.
Il progetto OL.E.P. si rivolge a imprenditori, dirigenti e responsabili di 30 aziende del territorio, con l’obiettivo di accompagnarli in un percorso di crescita fondato sulla pianificazione strategica dinamica – un approccio innovativo che consente alle aziende di interpretare il contesto, anticipare i cambiamenti e costruire strategie sostenibili e competitive nel tempo.
Dopo i saluti introduttivi di Giancarlo Fimiani, Vicepresidente Unione Industriali Napoli; Marco Bodini, Presidente di Fondirigenti e Luigi Bianco, Presidente Federmanager Napoli;
seguiranno gli interventi di
Angelo Zerella, Project Manager dell’iniziativa,
Guido Bourelly, Presidente Gruppo Piccola Industria Unione Industriali Napoli;
Marco Bertolina, Presidente di Federmanager Academy;
che illustreranno obiettivi, contenuti e metodologia del progetto.
Le conclusioni saranno affidate a Massimo Sabatini, Direttore Generale di Fondirigenti.
