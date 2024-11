Partnership Ferrarelle – Sanidrink

- pubblicità -

Ferrarelle, riconosciuta come una delle principali aziende nel settore delle acque minerali in Italia, ha assunto la forma di società benefit per sottolineare il suo impegno nei confronti della comunità e dell’ambiente.

In collaborazione con Sanidrink, una promettente startup supportata dall’acceleratore napoletano Materias, Ferrarelle ha inaugurato un innovativo laboratorio a Riardo, situato in provincia di Caserta. Questo laboratorio rappresenta un passo significativo verso la promozione della ricerca scientifica avanzata nella regione, dimostrando il ruolo attivo di Ferrarelle nel sostenere il progresso tecnologico e industriale della Campania.

La collaborazione con Sanidrink incarna una chiara dimostrazione della missione di Ferrarelle, volta a facilitare lo sviluppo di modelli di business che integrano innovazione, sostenibilità e beneficio per la comunità locale. L’inaugurazione del laboratorio è stata segnata da una cerimonia durante la quale sono intervenuti personalità di spicco come Carlo Pontecorvo, Luigi Nicolais, Caterina Meglio, e Aniello Cammarano. Ogni intervento ha sottolineato l’importanza cruciale delle partnership regionali per promuovere l’innovazione e stimolare lo sviluppo economico e sociale della Campania, evidenziando il valore della collaborazione tra aziende affermate e giovani imprenditori innovativi.

Carlo Pontecorvo, presidente di Ferrarelle, ha espresso la sua visione attraverso un discorso che ha riecheggiato i suoi profondi valori professionali e personali. Come medico, Pontecorvo è fortemente convinto dell’importanza della scienza e della sostenibilità, anche nel contesto tecnico-scientifico. Inoltre, nell’adempimento del suo ruolo di leader di una società benefit, egli enfatizza come l’innovazione debba andare di pari passo con etiche aziendali solide e un impatto positivo sull’ambiente e la società. La sinergia con Sanidrink ed il nuovo laboratorio di Riardo sono emblematici delle azioni concrete che Ferrarelle intraprende per effettuare un contributo tangibile al progresso e all’etica imprenditoriale sostenibile.

Materias, un’azienda riconosciuta per il suo impegno nel valorizzare la ricerca e nel trasferimento delle tecnologie innovative, ha recentemente fatto passi significativi nel campo della tecnologia antimicrobica. Un esempio lampante di questa avanguardia è rappresentato dal lavoro di Sanidrink, che si concentra sulla funzionalizzazione antimicrobica delle superfici. Questa tecnologia impiega peptidi ispirati dal sistema immunitario umano, offrendo un innovativo metodo di prevenzione delle infezioni. Ciò consente di creare superfici che rimangono attive contro i microrganismi patogeni, senza provocare la resistenza batterica, un problema attualmente critico nel contesto sanitario globale.

Luigi Nicolais, presidente di Materias, ha sottolineato come l’azienda stia dedicando energie nello sviluppo di applicazioni essenziali per la salute pubblica, inclusi tubi medicali e prodotti per la prima infanzia come i ciucciotti.

La crescita di Materias è testimoniata dall’ampliamento della loro capacità produttiva. Aniello Cammarano, direttore generale dell’azienda, ha rivelato che l’acquisizione di nuove attrezzature permetterà di aumentare la produzione nelle prossime settimane. Questo progresso offre l’opportunità di presentare soluzioni a importanti aziende operanti nei settori del packaging alimentare, dei dispositivi medici e dei prodotti per l’infanzia.

Il team di Materias, che include esperte come le dottoresse Rosalba Moretta ed Emilia Renzi, è stato determinante in questo sviluppo. Caterina Meglio, CEO di Materias, ha espresso il fermo convincimento che un approccio preventivo basato su efficaci soluzioni antimicrobiche sia fondamentale per migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio di infezioni, specialmente in ambienti vulnerabili.

Gli sforzi costanti in ricerca e sviluppo riflettono l’impegno di Sanidrink nel fronteggiare le sfide sanitarie future, mirando a un mondo più sicuro e protetto per tutti. Questo spirito di innovazione e dedizione posiziona Materias come un pilastro nel miglioramento della salute pubblica e nella sicurezza globale.

Sanidrink è proprietaria di una famiglia di brevetti, estesi a livello internazionale, che rivendica soluzioni innovative basate su peptidi antimicrobici, e di un marchio registrato in diversi paesi. La tecnologia brevettata contribuisce ad aumentare la sicurezza alimentare dei materiali di imballaggio, a diminuire il rischio di infezioni nosocomiali e a incrementare igiene e sicurezza per la salute umana, grazie alla capacità di ridurre la diffusione di agenti patogeni. Questo approccio sostenibile è in linea con gli Obiettivi ONU 2030, in particolare l’Obiettivo 3 (salute e benessere), l’Obiettivo 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari) e l’Obiettivo 12 (consumo e produzione responsabili), rafforzando l’impegno di entrambe le aziende per un futuro più sano e sicuro.