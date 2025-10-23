Pharmexpo, taglio del nastro venerdì 24

- pubblicità -

Torna con la diciassettesima edizione Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica in programma da domani a domenica alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 54).

Avrà come tema 2025, che si trasforma da astratto in concreto, ‘La Farmacia dei Servizi’.

Con i suoi 7.500 mq di area espositiva nei padiglioni 5 e 6, l’unica manifestazione b2b del Centro-Sud Italia dedicata al settore che mette in contatto farmacisti, medici e operatori con le aziende quest’anno ha registrato una richiesta di stand superiore all’offerta: Progecta, società che organizza la kermesse, si è attivata per allestire una tensostruttura tra i due padiglioni per accogliere tutte le richieste pervenute dopo il sold out degli spazi interni.

L’avvio istituzionale dei lavori è in programma domani alle ore 12 (sala Capri, padiglione 5) alla presenza di Vincenzo Santagada, presidente Ordine dei Farmacisti e assessore alla Salute del Comune di Napoli; Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli; Mario Flovilla, presidente Federfarma Campania; Ugo Trama, dirigente Settore Accreditamento Istituzionale, Health Technology Assessment (Hta) Regione Campania; Pierluigi Petrone, presidente Assoram. A seguire sarà proprio la Regione Campania, nel convegno inaugurale delle 12:15, a presentare i dati del primo anno sulla positiva esperienza regionale della farmacia dei servizi.

“In occasione di Pharmexpo – sottolinea Angioletto de Negri, patron di Progecta – arriveranno migliaia di farmacisti che visiteranno Napoli, meta turistica che nell’ultimo triennio ha registrato un incremento del 45%. Siamo orgogliosi, con le sei fiere annuali che organizziamo, di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato”.