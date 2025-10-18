Pharmexpo, XVII edizione alla Mostra d’Oltremare

- pubblicità -

Pharmexpo, il salone dell’industria farmaceutica ideato da Progecta in programma da venerdì 24 a domenica 26 ottobre alla Mostra d’Oltremare di Napoli (viale Kennedy, 52), per la sua diciassettesima edizione, prossimo a raggiungere la maggiore età, avrà come tema 2025, che si trasforma da astratto in concreto, ‘La Farmacia dei Servizi’.

“In accordo con la dirigenza dell’Ordine dei Farmacisti e di Fedefarma, la fiera -spiega Fabrizio Cantella, direttore commerciale di Progecta – offrirà un programma di incontri che abbraccia ogni aspetto del variegato mondo della farmacia. Anche nel 2025, poi, i medici ed i farmacisti che partecipano a Pharmexpo avranno l’opportunità di acquisire 50 crediti Fad, oltre ai crediti Ecm di alcuni convegni residenziali. Nei numerosi convegni a latere degli argomenti tecnico-scientifici si parlerà – anticipa – dell’intelligenza artificiale, delle fake news, dell’e-commerce e dell’aspetto economico finanziario delle farmacie, con un focus sulle nuove aperture in Campania”.

L’avvio istituzionale dei lavori è in programma venerdì 24 ottobre alle ore 12 (sala Capri, padiglione 5) alla presenza di Vincenzo Santagada, presidente Ordine dei Farmacisti e assessore alla Salute del Comune di Napoli; Riccardo Iorio, presidente Federfarma Napoli; Mario Flovilla, presidente Federfarma Campania; Ugo Trama, dirigente Settore Accreditamento Istituzionale, Health Technology Assessment (Hta) Regione Campania; Pierluigi Petrone, presidente Assoram. A seguire sarà proprio la Regione Campania, nel convegno inaugurale delle 12:15, a presentare i dati del primo anno sulla positiva esperienza regionale della farmacia dei servizi.

Si rinnova a Pharmexpo l’appuntamento con la consegna del premio Farmaffari Comunicare Salute, giunto alla sua ventesima edizione, ancora venerdì alle ore 14 nella sala Ischia (padiglione 6). Prima della cerimonia di premiazione si parlerà di strategie di marketing per una comunicazione efficace e di importanza, protezione e rinnovo del logo aziendale.

Sabato alle (sala Capri, padiglione 5) verrà presentato lo studio Farmadata sulla rete del fisco: si parlerà di indicatori sintetici di affidabilità, concordato preventivo biennale, novità fiscali, mercato farmacia. Si passa al padiglione 6, nella sala Ischia, alle ore 15 per affrontare un tema di grande attualità e di sicuro impatto per una fascia di popolazione in aumento: Deblistering, quadro normativo e proposte pratiche. Alle 16, senza cambiare sala, appuntamento con MondoFarmacia per discutere de ‘La rete che conviene. Sinergia tra aspetti commerciali e professionali per un nuovo modo di essere farmacisti insieme’. Parteciperanno Giuseppe Guaglianone, presidente Ordine dei Farmacisti di Roma, e Filiberto Orlacchio, presidente Ordine dei Farmacisti di Perugia.

Domenica alle 9:30 appuntamento al padiglione 6, sala Ischia, con Farmaciste Insieme.

“In occasione di Pharmexpo – sottolinea Angioletto de Negri, patron di Progecta – arriveranno migliaia di farmacisti che visiteranno Napoli, meta turistica che nell’ultimo triennio ha registrato un incremento del 45%. Siamo orgogliosi, con le sei fiere annuali che organizziamo, di aver contribuito al raggiungimento di questo risultato”.