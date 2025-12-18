Poste, boom consegne pacchi

- pubblicità -

Numeri in crescita sui volumi delle consegne effettuate da Poste Italiane in provincia di Napoli con un +26,5% registrato quest’anno, rispetto al 2024. Un incremento rilevato anche a livello Italia, con la quota dei pacchi consegnati dai portalettere che cresce del 5% su anno.

Poste, in provincia di Napoli, può contare su una rete logistica composta da 34 centri di distribuzione, supportata da una flotta di circa 1086 mezzi, di cui oltre il 40% interamente green o a basso impatto ambientale.

A questo si affianca la rete Punto Poste, che include circa 1100 punti, tra attività commerciali e lockers, che offrono servizi di ritiro e spedizione con orari estesi e ampia flessibilità. Gli utenti, inoltre, da quest’anno possono avvalersi anche della nuova Super App di Poste Italiane con cui gestire, attraverso un punto di accesso unico, tutti i prodotti e servizi fra cui la spedizione e gestione dei pacchi.

Il Centro di distribuzione di Secondigliano che provvede alla consegna di corrispondenza e pacchi nelle zone di Secondigliano, Scampia, Miano e Colli Aminei, conta un incremento di circa il 30% rispetto al 2024, e questo dato non tiene ancora conto dei pacchi che sono in consegna in quest’ultimo periodo dell’anno, particolarmente impegnativo per tutto il personale impiegato nella struttura.

«Di tutti i pacchi transitati nel nostro centro da gennaio ad oggi – dice Luca Scarano, a capo del centro di distribuzione di Secondigliano da 12 anni -, il 98% è stato consegnato al primo tentativo, e contiamo di mantenere se non aumentare queste percentuali nel periodo che precede il Natale. Per questo motivo – spiega Scarano – abbiamo da tempo organizzato un turno di consegna pomeridiano che si estende fino alle otto di sera così che anche i clienti che non sono a casa nelle ore mattutine possano ricevere nei tempi stabiliti i loro pacchi».

Il centro di distribuzione guidato da Luca Scarano conta 70 portalettere, alcuni di lunga data che conoscono le zone di recapito e gli abitanti come le loro tasche: «siamo una squadra molto eterogenea, e ci consideriamo una vera e propria famiglia, del resto trascorriamo dieci ore al giorno insieme ed è fondamentale che regni l’armonia e la collaborazione tra tutti noi». I portalettere più anziani, prendono sotto la loro ala protettiva i nuovi arrivati affiancandoli nelle prime giornate di lavoro e condividendo con loro i trucchi del mestiere. «Il territorio che serviamo – continua il direttore – non è affatto semplice tanto che i colossi dell’e-commerce hanno affidato completamente a noi le consegne dei loro pacchi. Non sempre infatti è sufficiente conoscere strade e numeri civici: più spesso ci è di aiuto conoscere personalmente i clienti e le loro abitudini per portare a termine con successo una consegna».

Il centro di distribuzione di Secondigliano è spesso un punto di partenza per i portalettere neo assunti in tutta Italia: «arrivano qui ragazzi che vengono dal nord che all’inizio non si capacitino di come si possa consegnare la corrispondenza o un pacco in un cesto calato dal balcone del primo piano, uso da sempre in voga nei quartieri popolari di Napoli – dice sorridendo il responsabile -, ma velocemente imparano il mestiere e quando alla fine dell’apprendistato ci salutano con le lacrime agli occhi ci riconoscono di non aver solo imparato a “fare il portalettere” ma ad “essere portalettere”».

L’efficienza della rete di distribuzione di Poste Italiane in Campania può contare su un modello di recapito innovativo composto da 106 centri di distribuzione, in cui vengono svolte tutte le fasi del processo, dalla ricezione alla tracciatura, alla ripartizione per zone, fino alla consegna nelle mani del destinatario.

«Dal centro di distribuzione di Secondigliano – dice ancora Scarano – ogni giorno partono 70 portalettere con altrettanti mezzi a 2 o 4 ruote, il 60% dei quali è a ridotto impatto ambientale (tra elettrici e ibridi) e, per affrontare questo periodo di incremento delle consegne l’azienda ci ha fornito personale e vetture aggiuntive».

Approfittando degli sconti proposti nel periodo del Black Friday, gli abitanti della provincia di Napoli hanno iniziato a fare già da fine novembre gli acquisti dei regali di Natale: «Nel nostro centro – spiega il direttore -, nelle settimane che precedono le feste, transitano pacchi delle forme e dimensioni più disparate: dai piccoli colli, contenenti libri o oggetti tecnologici, a pacchi di grandi dimensioni, con giocattoli o elettrodomestici di ultima generazione, fino ad interi kit di montaggio di alberi di Natale completi di luci e addobbi. Far arrivare tutto a destinazione nel più breve tempo possibile – conclude Luca Scarano – e ricevere attestati di riconoscenza dai clienti per il lavoro svolto ci dà la carica per affrontare lo sprint finale dell’anno».

Poste Italiane conferma, quindi, l’obiettivo di rafforzare la capillarità della sua rete a sostegno del territorio per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Paese, nel segno della vicinanza ai cittadini. Le politiche attive del lavoro concordate con le organizzazioni sindacali e le assunzioni avviate nell’ultimo periodo, inoltre, rappresentano un tassello importante per garantire standard di qualità sempre più elevati.

Nel segno della vicinanza ai cittadini, con crescente attenzione a innovazione e sostenibilità, infine, Poste Italiane ha pensato ad alcuni percorsi di educazione postale che propongono contenuti multimediali per illustrare in modo semplice e accessibile il mondo degli acquisti online e offline. I nuovi contenuti raccontano le caratteristiche fondamentali del re-commerce e dei modelli di acquisto emergenti attraverso infografiche e quiz di approfondimento.