Poste Italiane apre spazi per co-working

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Tra gli splendidi marmi del palazzo storico delle Poste centrali di Napoli, che quest’anno compie 90 anni, si aprono i primi 750 metri quadrati a disposizione di imprese e professionisti: è il nuovo co-working di Poste Italiane, che accoglie ad oggi 44 lavoratori e si appresta a diventare il più grande del Sud Italia.

Nel Palazzo della Posta Centrale

All’interno dell’edificio simbolo della città, costruito negli anni ’30 e sopravvissuto ai bombardamenti e agli attacchi dinamitardi della seconda guerra mondiale, tra gli splendidi marmi e i pavimenti d’epoca, Poste Italiane ha allestito un grande salone open space con 40 postazioni, due sale con 8 posti di lavoro l’una, 6 uffici singoli, 3 sale riunioni, una sala d’attesa e un’area breack.

Accesso da via Monteoliveto

Gli spazi, accessibili da via Monteoliveto, sono stati completamente ristrutturati, nel rispetto del loro valore architettonico e artistico, con l’obiettivo di renderli moderni, funzionali e accoglienti. L’apertura dentro il palazzo di piazza Matteotti del co-working, che si svilupperà su due livelli ricavati nel cuore del centro storico, è un tassello fondamentale del progetto “Spazi per l’Italia”, grazie al quale il gruppo guidato da Matteo Del Fante sta rivitalizzando una parte del proprio patrimonio immobiliare, dando vita alla più importante rete nazionale di spazi di lavoro condivisi.

Spazio Poste Napoli il più grande del Sud

«Lo spazio di via Monteoliveto è destinato ad essere il più grande del Mezzogiorno – spiega Vincenzo Granata, responsabile del progetto immobiliare “Spazi per l’Italia” per l’area Sud -. A questi primi 750 metri quadri, infatti, si aggiungeranno altri mille al piano superiore. Tutti gli spazi – continua Granata -, sono attrezzati e digitalizzati, flessibili e modulabili a seconda delle esigenze del singolo cliente. Un’opportunità che è stata accolta ovunque in maniera molto positiva, e viene già utilizzato da numerosi professionisti, aziende e pubbliche amministrazioni che si servono di Spazi per l’Italia per svolgere le loro attività quotidiane».

Spazi in gran parte affittati da società nazionale

L’area di lavoro condivisa di via Monteoliveto è stata affittata in gran parte da una giovane società di servizi alle imprese di rilevanza nazionale: «La posizione strategica, nel cuore pulsante di Napoli, le attrezzature e i servizi forniti, rendono semplice lo svolgimento del nostro lavoro e la nostra azienda, molto attenta al benessere dei propri lavoratori, ha trovato in questo Spazio un luogo in cui è piacevole venire a lavorare – ha dichiarato Fabio Aiello responsabile della sede campana della società di servizi ospite dell’immobile -.

Oggi siamo in 44 ma contiamo di crescere ancora di una decina di unità nel breve periodo e, questa struttura, ci permetterà di rimodulare gli spazi a seconda delle nostre esigenze sposando a pieno le caratteristiche di flessibilità, agilità e crescita veloce della nostra società. In più – continua il manager – è un luogo che si presta, all’interno e all’esterno, per “fare network”, venendo a contatto con il tessuto economico e sociale della città».

Il progetto Spazi per l’Italia

“Spazi per l’Italia”, parte dell’ambizioso Progetto Polis, che porta i servizi della pubblica amministrazione negli uffici postali, consiste in una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale (oltre 220 interventi sono stati avviati e 160 completati) distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri. Tutti gli Spazi sono forniti di uffici privati, open space, aree di informal meeting, sale riunioni e aule da dedicare ad attività di coworking e formazione.

Servizi

L’iniziativa include tutti i servizi: arredi degli uffici, connessione internet Wi-Fi, accesso a stampanti e scanner, pulizia e manutenzione, utenze e climatizzazione degli ambienti. In Campania gli “Spazi per l’Italia” sono 24, di cui 8 situati in provincia di Napoli e 2 in città. Oltre alla sede di Napoli in via Monteoliveto, infatti, il servizio è disponibile anche al centro Direzionale e, in provincia, ad Ercolano, Caivano, Nola, San Giuseppe Vesuviano, Anacapri, San Sebastiano al Vesuvio e Pozzuoli e, a breve, a Forio di Ischia.

Il progetto Polis

L’iniziativa di Poste Italiane, per fornire alle comunità servizi sempre più innovativi, rappresenta un’importante opportunità per i cittadini e si traduce in un volano di crescita economica per tutto il territorio a beneficio della collettività e rientra nel più ampio progetto Polis, volto a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei piccoli centri, puntando a dar vita alla rete di spazi di lavoro condivisi più diffusa del Paese. Ottanta saranno realizzati in comuni con meno di 15 mila abitanti, rafforzando la presenza di Poste Italiane sul territorio e favorendo lo sviluppo economico.

Un impegno per il territorio che conferma il contributo di Poste Italiane nel processo di digitalizzazione, innovazione e di crescita economica del Paese.

Per informazioni e prenotazioni si può scrivere a spaziperlitalia@posteitaliane.it