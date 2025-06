Poste Italiane, da App BancoPosta a App unica

- pubblicità -

Poste Italiane informa la popolazione del passaggio dall’App BancoPosta all’App Poste Italiane, la piattaforma unica che, racchiudendo tutte le funzioni, offre la possibilità di consultare e acquistare i prodotti di Risparmio Postale, attivare conti BancoPosta, carte Postepay e sottoscrivere polizze assicurative.

L’App unica di Poste Italiane è già attiva e scaricabile gratuitamente da App Store o Play Store.

Per facilitare questo cambiamento l’Azienda, nelle scorse settimane, ha avviato una campagna informativa multicanale per comunicare che a partire dal 30 giugno l’App BancoPosta non sarà più attiva e sarà quindi necessario accedere alla nuova piattaforma dove avverrà la migrazione dei dati.

Questo aggiornamento si inserisce nel percorso di miglioramento continuo degli strumenti tecnologici, con l’obiettivo di offrire ai propri clienti un’esperienza ancora più semplice, efficiente e completa.

Tutte le informazioni sulla nuova App Poste Italiane sono disponibili sul sito poste.it.