Poste Italiane, magazzino per le consegne in giornata

In Campania è disponibile la consegna dei pacchi in giornata grazie al centro logistico di via Galileo Ferraris, che consente di recapitare ai clienti tutti gli ordini destinati a Napoli e provincia rapidamente.

Ai residenti della città di Napoli e provincia, che abbiano effettuato il loro ordine entro ora di pranzo è garantita la consegna entro la sera dello stesso giorno stesso, mentre tutti gli ordini effettuati fino a tarda notte vengono consegnati entro l’ora di pranzo del giorno dopo. Obiettivi ambiziosi per i quali nel magazzino di Poste lavorano 20 addetti 24 ore su 24, distribuiti su diversi turni.

I prodotti gestiti nel magazzino cambiano continuamente a seconda dei periodi dell’anno, delle stagioni, delle mode del momento: caffè, libri, videocamere di sorveglianza, integratori alimentari per il fitness, creme di bellezza e cibi per gli animali.

Quando l’ordine viene completato, il prodotto viene prelevato dalle scaffalature, impacchettato prediligendo la confezione a minore impatto ambientale e inserito in contenitori che vengono affidati ai corrieri secondo criteri di prossimità, dimensione e peso. Dal magazzino di via Galileo Ferraris ne partono ogni giorno 55, tutti su auto ecologiche, in grado di consegnare ogni giorno migliaia di pacchi, svolgendo un servizio capillare e nel rispetto delle tempistiche promesse. L’intero processo, dall’imballaggio alla consegna è stato studiato nella massima tutela dell’ambiente ed è ottimizzato da evolute piattaforme digitali.