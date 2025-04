Poste, parte servizio di facilitazione digitale

- pubblicità -

Poste Italiane, in accordo con la Regione Campania, contribuisce a creare una rete di servizi di facilitazione digitale così come previsto dalla misura 1.7.2 del PNRR.

Parte così una prima iniziativa che vede coinvolti 97 uffici postali della regione Campania, 26 tra Napoli e provincia, nell’erogazione allo sportello del servizio di facilitazione digitale offerto ai cittadini tramite prenotazione dal web sul sito o attraverso l’app di Poste Italiane.

L’obbiettivo è quello di favorire l’accrescimento delle competenze digitali diffuse per un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e incentivare l’uso dei servizi online dei privati e delle Amministrazioni Pubbliche.

«Il cittadino interessato al servizio – come riferito da Alessandro Briglia, direttore dell’ufficio postale situato nella Galleria Umberto I di Napoli – può scegliere tra 41 corsi on line divisi in 5 aree tematiche di Competenze Digitali di base e 1 specifica dedicata ai 7 servizi digitali offerti dalla Regione Campania. In questo ufficio – prosegue Briglia – diversi operatori sono stati formati per supportare il cliente che avrà prenotato il servizio di Facilitazione Digitale. I colleghi preposti accoglieranno l’interessato, gli forniranno gli strumenti e tutte le indicazioni per seguire il corso, e saranno a sua disposizione durante la fruizione dello stesso».

Gli uffici postali di Napoli in cui è attivo il servizio sono quelli di piazza degli Artisti al Vomero, Viale Giulio Cesare e piazza Neghelli a Fuorigrotta, via delle Repubbliche Marinare a Barra, oltre che l’ufficio postale all’interno della galleria Umberto I e la sede di via Abate Minichini, 1.

In provincia, da Pozzuoli a Pomigliano D’Arco e da Sorrento a San Giorgio a Cremano, è possibile usufruire del servizio di Facilitazione Digitale in altri 20 uffici postali.

Tutte le sedi coinvolte nel progetto sono state dotate di un tablet e di cuffiette audio usa e getta, strumenti che vengono messi a disposizione della clientela per poter seguire i corsi prenotati.

«Ogni giorno i nostri clienti, specialmente quelli meno giovani, ci chiedono una mano ad utilizzare i nuovi servizi digitali, dalle app sul cellulare allo Spid – così racconta Mariella Brusseto, una delle operatrici di sportello dell’ufficio della Galleria Umberto I-. Questo servizio, quindi, sarà accolto in maniera positiva perché permetterà di imparare ad utilizzare alcuni tra gli strumenti digitali più diffusi».