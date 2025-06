Premio Responsabilità Sociale d’Impresa a Guido Bourelly

- pubblicità -

In occasione della Prima Edizione degli Stati Generali dello Sviluppo Tecnologico, promossa dall’Associazione SOTER presso il polo dello shopping di Napoli, è stato conferito il Premio SOTER per la Responsabilità Sociale d’Impresa a Guido Bourelly, Presidente del Gruppo Piccola dell’Unione Industriali di Napoli e Amministratore della Bourelly Health Service srl.

L’evento, che ha riunito imprese, istituzioni e professionisti in un dialogo aperto sul futuro tecnologico ed economico del territorio, ha visto Bourelly tra i protagonisti. Il suo intervento ha toccato temi cruciali come la necessità di una strategia condivisa per lo sviluppo delle imprese locali, fondata sulla sinergia tra realtà imprenditoriali – spesso a conduzione familiare – istituzioni e organismi di rappresentanza. Nel corso della giornata è intervenuto, tra gli altri, anche il Cavaliere del Lavoro Dott. Pecci, massima rappresentanza, appunto, dell’Unione Industriali di Napoli.

Bourelly ha anche offerto un interessante parallelo tra Napoli e Barcellona, mettendo in evidenza come il modello catalano, basato sul networking e la cooperazione pubblico-privata, abbia permesso di attrarre grandi eventi internazionali. «Anche Napoli può diventare una piattaforma di innovazione e di attrattività globale, come dimostra l’arrivo della Coppa America – ha dichiarato Bourelly –. Ma per riuscirci è fondamentale che le piccole e medie imprese acquisiscano piena consapevolezza degli strumenti di crescita oggi a disposizione, dalla quotazione in Borsa ai mini contratti di sviluppo»**.

Il Premio SOTER, assegnato a Bourelly a conclusione della prima parte dei lavori, rappresenta un riconoscimento al suo impegno costante nel promuovere buone pratiche aziendali e nella valorizzazione del territorio, dimostrando come l’etica d’impresa possa essere un motore concreto di progresso sociale.

L’Associazione SOTER, da anni attiva nella promozione dello sviluppo economico, culturale e sociale, ha voluto con questo premio sottolineare il valore di una leadership imprenditoriale responsabile e lungimirante.