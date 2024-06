Presentato “Pa OK! Insieme per creare valore pubblico”

È stato presentato oggi, a Napoli, presso la sala dei Baroni del Castel Nuovo Maschio Angioino: “Pa OK! Insieme per creare valore pubblico”, il contest voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez, con il contributo scientifico della SDA Bocconi School of Management.

L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Napoli, e che rientra nell’ambito dei progetti PNRR, promuove le best practice di rafforzamento esterno e interno della capacità amministrativa in sette differenti aree d’azione: efficientamento energetico; sostenibilità e transizione ecologica; digitalizzazione; innovazione sociale, inclusione, fragilità; lavoro e sviluppo economico; innovazione gestionale; semplificazione amministrativa.

PA

Le candidature dellecentrali e locali potranno essere inviate entro il 2 settembre prossimo, attraverso la piattaforma www.paok.formez.it . I progetti migliori saranno premiati in un evento finale dal ministro per la Pubblica amministrazione.

«Nel pubblico -ha ricordato Mario Barca, funzionario Formez e referente del progetto– ci sono tante realtà e tanti progetti che nella vita di tutti i giorni creano valore per i cittadini. Tutte queste esperienze non devono restare isolate né operare solo nel proprio contesto, ma devono fare rete. Formez, col supporto scientifico metodologico di SDA Bocconi, ha avviato questo contest per raccogliere buone pratiche, modelli e processi organizzativi facendone un patrimonio condiviso».

«Formez storicamente è sempre stato accanto al Mezzogiorno, una delle nostre sedi è proprio a Napoli, e con questa iniziativa le PA saranno ancora più vicine alle esigenze dei cittadini -ha spiegato Sergio Talamo, direttore comunicazione Formez, nel suo intervento-. Per la prima volta, infatti, un premio non sarà il punto d’arrivo ma l’inizio di un lavoro comune con Formez e Bocconi, per permettere alle migliori esperienze di consolidarsi e diventare un modello per tutti, a vantaggio della collettività».

«Le competenze maturate dal Formez, la sua capacità di saper rispondere alle nuove sfide e quella di far rete facendo diventare patrimonio comune le best pratices -ha affermato Chiara Marciani, assessora alle Politiche giovanili e al Lavoro del Comune di Napoli– garantiranno una crescita di tutte le Amministrazioni pubbliche anche grazie al progetto “ PA OK!” cui la formula “contest” aggiunge uno stimolo in più per i partecipanti».

All’evento, moderato dal giornalista Domenico Bonaventura, sono intervenuti anche Giovanni Fosti, Associate Professor of Welfare and Social Innovation presso SDA Bocconi School of Management, Filippo Dispenza, coordinatore della Commissione straordinaria di Caivano e Anna Pina Cuccurullo, funzionario Formez, che ha parlato dell’esperienza del progetto Caivano a cui l’istituto sta lavorando con il Dipartimento della Funzione pubblica.