Rinnovabili 4.0, algoritmi per gestire gli incentivi, il progetto Graded

Rendere smart la gestione degli incentivi per le Comunità Energetiche Rinnovabili grazie allo sviluppo di un modulo intelligente per il calcolo automatico delle quote spettanti a ciascun membro della CER, sulla base di dati reali di produzione e consumo.

E’ l’obiettivo del project work sviluppato da Graded, società del settore energetico guidata da Vito Grassi, con la startup innovativa Janus, per la ottava edizione di Digita, l’Academy nata dalla collaborazione tra Università di Napoli Federico II e Deloitte.

Questa mattina presso il Campus universitario di San Giovanni a Teduccio, si è tenuta la presentazione dei progetti delle aziende partner nel corso del roadshow che ha preceduto la tradizionale cerimonia di consegna dei diplomi.

Il lavoro realizzato da Graded rientra nello sviluppo della piattaforma “Hopee”, soluzione avanzata per la gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili presentata ufficialmente in occasione dell’ultima edizione di Innovation Village.

Protagonista del project work è Serena Cioffi, studentessa del corso di laurea in Ingegneria Ambientale, selezionata come “Digiters” per partecipare al programma. Attraverso l’utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale, Serena ha contribuito alla creazione di un motore predittivo e dinamico capace di ottimizzare i flussi energetici, semplificare la gestione degli incentivi e supportare in modo concreto la transizione green.

Il lavoro ha incluso anche un’analisi normativa e funzionale approfondita, con l’obiettivo di integrare pienamente il modulo nella piattaforma Hopee, oggi tra i progetti core del gruppo Graded e destinata a diventare uno strumento strategico per l’espansione delle CER in Italia.

“Per l’ottavo anno consecutivo, siamo stati orgogliosi di rinnovare il nostro impegno come partner Platinum della Digital Academy, programma che rappresenta un pilastro fondamentale nella nostra strategia di sviluppo e innovazione – commenta Ludovica Landi, Chief Operating Officer di Graded -. Crediamo profondamente nel valore di questa iniziativa, che dimostra ancora una volta come la collaborazione tra mondo accademico e imprese possa generare valore tangibile, contribuendo a costruire un ecosistema di innovazione capace di affrontare le grandi sfide del presente e del futuro. Siamo entusiasti di continuare a supportare questo progetto e di condividere i risultati concreti che possono essere raggiunti attraverso la collaborazione e la condivisione di conoscenze”.

“Anche per questa edizione abbiamo calato il project work in un contesto reale e attuale: le Comunità Energetiche Rinnovabili sono in piena espansione e rappresentano un asse strategico per il nostro gruppo – aggiunge Gennaro Ardolino, Chief Innovation Officer di Graded e Ceo di Janus -. Abbiamo voluto mantenere il focus su temi centrali come la sostenibilità e l’innovazione, con un impegno costante verso lo sviluppo del territorio. Per Graded è fondamentale continuare a investire sui giovani talenti locali, offrendo loro opportunità concrete di crescita all’interno di progetti ad alto impatto”.