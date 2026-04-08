Ritorna Open Tarì, 17-20 aprile il salone della gioielleria

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Torna la rassegna del Tarì dedicata ai protagonisti del mondo orafo: non solo un evento business, ma piattaforma di incontro tra industria, cultura del gioiello, innovazione tecnologica e riflessione strategica sui mercati

Torna ad aprile, dal 17 al 20, Open Tarì, l’edizione primaverile del salone della gioielleria che si configura sempre più come un Hub di orientamento strategico e di confronto per tutti gli operatori professionali.

La nuova collocazione temporale rafforza la scelta strategica del Tarì di rispondere alle attese dei dettaglianti orafi di tutta Italia, interessati ad incontrare partner e fornitori nel momento più idoneo per anticipare il picco di vendite legato alle cerimonie e alla ripresa del turismo.

Con la sua apprezzata formula di accoglienza, servizi e comunicazione integrata l’appuntamento del Tarì si conferma come un momento centrale dell’attività dell’industria orafa italiana, in cui business, confronto, servizi, prodotti innovativi e design si incontrano.

Consolidati i numeri della manifestazione: 500 le aziende espositrici, tra residenti ed ospiti. Alta gioielleria, collezioni di tendenza, design e tecnologie a supporto della produzione: queste le sezioni dei padiglioni espositivi, che come sempre si aggiungeranno all’ampia offerta di prodotti e servizi delle aziende Tarì, per completare un’offerta di settore unica in Italia.

“Tra i punti di forza di Open, spiega il presidente del Centro orafo il Tarì e del Distretto orafo campano Vincenzo Giannotti, è importante evidenziare il presidio, offerto in esclusiva dal Tarì, del comparto artigianale che supporta la filiera, e che è pienamente operativo anche in occasione degli eventi espositivi”.

Proprio il mix tra prodotti e assistenza artigianale in tempo reale (tra cui incastonatura, riparazioni, saggi, design) rappresenta infatti un unicum insostituibile per i gioiellieri che nell’arco dei 4 giorni della manifestazione hanno l’opportunità di concentrare molti contatti e servizi indispensabili per le loro attività produttive e commerciali.

Una opportunità sempre più apprezzata anche da buyers e aziende internazionali.

E ai buyers provenienti da tutta Italia e da diversi Paesi del Mediterraneo, il Tarì offre un’ampia gamma di agevolazioni e promozioni, che confermano la proverbiale attitudine del Tarì alla ospitalità e al servizio al cliente, rese oggi ancora più accessibili dalle funzionalità del nuovo sito web.

I Talk di Open

Tra le novità della prossima edizione, l’ampliamento dei momenti di confronto e di approfondimento disegnati su misura per il settore orafo.

“Siamo consapevoli – spiega il Presidente del Centro orafo Vincenzo Giannotti – che il mondo orafo necessita sempre più di momenti concreti di ampio confronto e di approfondimento sui temi di grande attualità che ci riguardano da vicino. Gli scenari competitivi in cui si muove il settore orafo italiano sono sempre più complessi. Le leve competitive, tra le quali l’uso consapevole e metodico dell’AI, sono sempre più stringenti, e l’innovazione si presenta come una opportunità da non perdere. Per questo motivo, abbiamo scelto per il prossimo appuntamento di Open di portare le opportunità di confronto e di approfondimento a livelli molto ambiziosi, coinvolgendo i più autorevoli esperti negli incontri che si svolgeranno nelle quattro giornate dell’evento”.

La Manifestazione prenderà il via sabato, 18 aprile alle 11 con un importante dibattito dal titolo “Oro strategico: valore, stabilità e competitività nel mondo che cambia”. Stakeholders ed esperti del settore si confronteranno su un’analisi dello scenario geopolitico mondiale, che pone l’oro al centro delle speculazioni strategiche e finanziarie, con un approfondimento sulle politiche industriali del settore orafo e sulle strategie di promozione delle filiere di eccellenza sui mercati internazionali.

Intervengono: Mario Lettieri, già sottosegretario all’Economia e Finanze ed editorialista esperto di temi di finanza internazionale e monetaria, M.Cristina Squarcialupi, Presidente Confindustria Federorafi, Maurizio Mazziero, analista economico, Maurizio Forte, direttore centrale per i settori dell’export ICE, Roberto Luongo, consigliere del Ministro del Made in Italy, Gennaro Sangiuliano, consigliere Regione Campania, Stefano Andreis, presidente Federpreziosi Confcommercio, Vincenzo Giannotti, Presidente Centro orafo il Tarì e Distretto orafo campano. Modera Gianluca Semprini.

Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile alle 15, due imperdibili appuntamenti dedicati all’utilizzo strategico dell’AI nelle PMI, a cura di Margherita Ruggiero, trainer e consulente IA generativa:

Mindset AI e Cassaforte Digitale, come aumentare il valore del Brand attraverso l’applicazione di metodi e strumenti di AI nell’organizzazione aziendale e nella comunicazione e Soluzioni Dinamiche per il Mercato Reale, metodi e strumenti per garantire protezione dei dati, privacy e proprietà intellettuale e assicurare l’efficienza operativa in azienda.

Sempre domenica 19 aprile, alle 11, Mare e cielo in una gemma: la turchese e i suoi colori, a cura di Loredana Prosperi. Un viaggio appassionante attraverso storia, caratteristiche e suggestioni della gemma più amata dai re.

Il Design celebra il Made in Italy

Uno sguardo curioso e innovativo al Design del Gioiello, tra tradizione manifatturiera e nuovi concept di prodotto, sarà assicurato anche dalla Mostra: Essenza, Materia e Forma del Gioiello, che attraverso un singolare percorso espositivo racconta il processo di genesi del Gioiello, dall’intuizione creativa all’applicazione orafa, contribuendo a ridefinire il concetto stesso di prezioso in una dimensione contemporanea.

Tre le sezioni della Mostra:

Essenza Preziosa, dove Il gioiello diventa sintesi tra eredità storica, gemme straordinarie e ingegneria orafa d’eccellenza.

Forma Ribelle, in cui il design esplora geometrie e volumi che scardinano l’idea tradizionale di ornamento, trasformando il gioiello in un manifesto di libertà creativa.

E infine Materia Viva, la sezione che si inserisce nel percorso con cui il Centro Orafo Il Tarì celebra anche quest’anno le Giornate del Made in Italy, presentando l’eccellenza del gioiello italiano: un patrimonio di cultura, identità e saper fare riconosciuto a livello internazionale.

Qui il gioiello si esprime nella sua dimensione più autentica: il rapporto diretto tra materia, gesto e progetto. È un design che nasce dal fare, che ascolta prima di trasformare, traducendo in forma i valori profondi del Made in Italy.

Case del Made in Italy

Per rafforzare il sodalizio del Tarì con la Cultura del Made in Italy, il Centro orafo ha accolto l’invito del Ministero del Made in Italy ad ospitare in occasione di Open lo Stand delle Case del Made in Italy.

Il progetto è volto ad affiancare e promuovere le eccellenze produttive italiane, supportare i nuovi trend e offrire approfondimenti agli imprenditori sugli strumenti di sostegno alle imprese italiane offerti del MIMIT.

Open Digital Press

Grande novità di questa edizione di Open Tarì l’innovativo Spazio creativo e tecnologico dedicato alla Comunicazione.

Una vera e propria lounge dedicata a content creators e comunicatori, dove sarà possibile produrre contenuti, sperimentare nuovi formati di comunicazione digitale, rilasciare

interviste, animare confronti e interpretare liberamente un’idea di comunicazione innovativa, irriverente ed efficace.

Certificazione e Sostenibilità

I dati fieristici di OPEN sono certificati Isfcert Accredia ISO 25639.

L’organizzazione dell’Evento risponde a tutti i parametri di sostenibilità in ambito ambientale, sociale ed economico adottati e rendicontati annualmente dal Centro orafo Il Tarì.