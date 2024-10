Run Time Solutions acquisisce 4UTIME

- Pubblicità -

Run Time Solutions, società di consulenza e system integration parte del gruppo Altea Federation, dà il benvenuto a 4UTIME, realtà consolidata nel campo della digitalizzazione per le PMI.

L’acquisizione di 4UTIME rappresenta il primo passo di un processo di integrazione che nei prossimi mesi vedrà la fusione completa dei due team. Questo consentirà a Run Time Solutions, azienda SAP Gold Partner, di ampliare il proprio portfolio di competenze e servizi, in particolare su SAP Business One, proponendosi alle aziende del Sud Italia come un partner IT affidabile per tutti i progetti di trasformazione digitale.

- Pubblicità -

Mario Barone, CEO di Run Time Solutions, ha commentato:

«È un grande traguardo per noi di Run Time Solutions portare a termine la prima acquisizione, a quasi 30 anni dalla nostra fondazione. L’obiettivo comune con 4UTIME è di integrarli completamente entro la fine di quest’anno, andando a costituire la nostra prima vera filiale a Napoli».



Run Time Solutions, specializzata in soluzioni SAP per le PMI, raccoglie il know-how di oltre 40 esperti dedicati a SAP Business One e ai servizi sistemici, e garantisce cura e gestione puntuale delle richieste dei clienti mediante un’unità interna di Application Lifecycle Management.

Grazie alle competenze del team di 4UTIME, la capillarità di servizio e l’ampliamento delle soluzioni a portfolio sono alla base dell’impegno congiunto volto a crescere esponenzialmente per proporsi come punto di riferimento sul territorio campano, non solo in ambito ERP, ma per tutti i servizi e le soluzioni di trasformazione digitale per le PMI. Oltre a SAP Business One, l’esperienza di 4UTIME comprende un’offering dedicata alla gestione dei processi HR delle PMI (con il gestionale Factorial) e una piattaforma integrata di applicazioni aziendali (con la suite Odoo), oltre a servizi di progettazione software e personalizzazione.



«Siamo estremamente entusiasti di annunciare l’integrazione di 4UTIME in Run Time Solutions». – afferma Vincenzo Strazzullo, CEO di 4UTIME – «Questo passaggio strategico rappresenta un momento cruciale per la nostra crescita, poiché ci permette di unire le nostre forze con una realtà consolidata come Run Time Solutions. La fusione ci consentirà di sfruttare appieno le nostre competenze e risorse, ponendo solide basi per una crescita congiunta e un’espansione delle nostre attività. Insieme a tutto il gruppo Altea Federation, contribuiremo alla creazione di un ecosistema più dinamico e reattivo alle esigenze locali».

Nata nel 1993 dall’idea imprenditoriale di Andrea Ruscica, oggi Chairman e CEO del Gruppo, Altea Federation opera con i principali Vendor internazionali di soluzioni software e applicativi gestionali. Ad oggi, conta oltre 22 aziende, presenti su territorio italiano e internazionale.



«L’ingresso di 4UTIME in Altea Federation rappresenta un importante contributo per il percorso di crescita