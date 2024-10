Salone Industria Casearia e Conserviera all’A1Expo

- pubblicità -

Dal 18 al 20 ottobre, il polo fieristico A1Expò di San Marco Evangelista (Ce) ospiterà l’attesissimo Salone Industria Casearia e Conserviera, un evento di rilevanza nazionale e internazionale dedicato alle industrie del Food Technology applicato ai settori lattiero-caseario e conserviero. La manifestazione si conferma un appuntamento imperdibile per i professionisti e gli operatori del settore agroalimentare, richiamando ogni anno una vasta platea di espositori e visitatori.

Un punto di riferimento per l’industria agroalimentare

Il Salone, giunto alla sua XIV edizione, si propone come un momento di incontro e confronto tra imprese, artigiani, tecnici e ricercatori. Saranno presenti aziende leader nei settori delle tecnologie per la produzione di formaggi, latte, salumi e conserve, nonché fornitori di attrezzature all’avanguardia per la lavorazione e il confezionamento dei prodotti alimentari.

Questa manifestazione rappresenta un’occasione unica per le imprese che vogliono presentare innovazioni tecnologiche e progetti di sviluppo nel campo della trasformazione alimentare. In un periodo in cui sostenibilità, digitalizzazione e sicurezza alimentare sono al centro dell’attenzione, il Salone è il palcoscenico ideale per esplorare soluzioni che coniughino tradizione e modernità.

I settori protagonisti: caseario e conserviero

Il settore caseario sarà uno dei grandi protagonisti dell’evento, con un focus sulle novità riguardanti le tecniche di lavorazione del latte e dei derivati, dalle attrezzature più innovative per la produzione artigianale fino ai grandi impianti industriali. Saranno affrontate tematiche cruciali come la tracciabilità dei prodotti, la certificazione di qualità e il miglioramento delle condizioni di produzione per ridurre l’impatto ambientale.

Il settore conserviero, anch’esso centrale nel panorama dell’evento, proporrà tecnologie avanzate per la conservazione dei prodotti agricoli, come la lavorazione di frutta, verdura, conserve ittiche e prodotti tipici del Mediterraneo. Il focus sarà rivolto non solo alla qualità e sicurezza alimentare, ma anche a metodi che permettano di mantenere il valore nutrizionale degli alimenti, riducendo al contempo lo spreco alimentare.

Innovazione, formazione e networking

L’evento di Caserta sarà arricchito da un programma di convegni e workshop tematici, che tratteranno argomenti di grande attualità per il settore agroalimentare. Tra questi, le sfide legate alla transizione ecologica e all’automazione industriale, l’importanza del packaging sostenibile e le nuove normative europee sulla produzione alimentare. I partecipanti avranno la possibilità di ascoltare esperti del settore, istituzioni e rappresentanti delle associazioni di categoria, con l’obiettivo di creare sinergie e scoprire nuove opportunità di business.

L’interazione tra espositori e visitatori sarà ulteriormente facilitata da spazi dedicati al networking, dove imprenditori e professionisti potranno incontrarsi per discutere di nuove partnership, tecnologie emergenti e tendenze di mercato. Le aree espositive, ampie e funzionali, garantiranno un’esperienza immersiva in grado di favorire il confronto e lo scambio di competenze tra i partecipanti.

Opportunità di business e promozione del Made in Italy

Il Salone Industria Casearia e Conserviera non sarà solo un evento espositivo, ma rappresenterà anche una vetrina privilegiata per le eccellenze del Made in Italy. L’Italia, infatti, si distingue a livello globale per la qualità e l’innovazione nel settore alimentare, con una tradizione enogastronomica che continua a evolversi grazie all’introduzione di nuove tecnologie e alla costante ricerca di soluzioni innovative.

Le aziende partecipanti potranno usufruire di un contesto internazionale per promuovere i propri prodotti, ampliare la propria rete di contatti e stringere accordi commerciali sia a livello nazionale che estero. Saranno presenti operatori provenienti da vari Paesi, interessati a conoscere e importare le eccellenze italiane. Grande è l’attesa per il workshop organizzato dalla Camera di Commercio Italia-Bielorussia alla presenza di imprenditori e dell’Ambasciatore della Repubblica di Bielorussia in Italia Sua Eccellenza Kiryl Piatrouski.

Il taglio del nastro è previsto per le ore 10.30 di venerdì 18 ottobre 2024 alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale On.le Gennaro Oliviero e dell’Assessore alla attività Produttive Regionale On.le Antonio Marchiello. Saranno presenti all’inaugurazione anche tanti dei rappresentanti del mondo delle imprese e delle filiere produttive. A Seguire nel pomeriggio presso la Sala Meeting del Centro espositivo l’attenzione sarà interamente focalizzata sul Mondo dell’Agro- Biodiversita e sul Benessere del Mondo Animale con le relazioni del mondo Accademico e dei rappresentanti della Zootecnia del territorio.

Gli orari di apertura al pubblico saranno dalle 9:00 alle 18:00 durante i tre giorni dell’evento, con ingresso gratuito previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione.

Il Salone Industria Casearia e Conserviera 2024 si preannuncia come un evento di straordinaria importanza per tutti gli attori del settore agroalimentare, un’occasione per aggiornarsi sulle ultime novità, fare networking e scoprire nuove opportunità di crescita in un contesto dinamico e proiettato al futuro.

Non resta che segnare in agenda queste date: 18-20 ottobre 2024, un’occasione da non perdere per immergersi nel cuore dell’innovazione alimentare!